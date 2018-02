Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Acht Entscheidungen fallen am vorletzten Tag der Olympischen Spiele in Pyeongchang. Auch das deutsche Team hat die Chance, die gute Medaillenbilanz weiter aufzupolieren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.02.2018

13 Mal Gold, sieben Mal Silber und sechs Mal Bronze - die Medaillenbilanz der deutschen Mannschaft kann sich vor dem finalen Wochenende der Olympischen Spiele in Pyeongchang sehen lassen. Tatsächlich haben die DOSB-Athleten am Samstag die Chance, die Medaillenausbeute zu vergrößern. Und das im Parallelslalom der Snowboarder.

Ramona Hofmeister ist eine von vier deutschen Starterinnen, auf dem Papier, die mit den besten Chancen. Denn Hofmeister ist die einzige Teilnehmerin, die in dieser Saison die Goldfavoritin und Überraschungssiegerin im Super-G Ester Ledecka schlagen konnte. Eine Medaille ist also möglich. Auch bei den Herren sind im Parallelslalom einige deutsche Starter, in den Medaillenkampf werden sie aber nicht eingreifen können. Und auch im Big Air fällt bei den Snowboardern eine Entscheidung. Deutsche Athleten sind aber nicht dabei.

Im Eisschnelllauf geht ein weiteres Mal Claudia Pechstein an den Start. Eine realistische Medaillenchance wird der 45-Jährigen allerdings nicht eingerechnet. Doch Pechstein hat bereits angekündigt auch in vier Jahren bei den kommenden Spielen wieder dabei zu sein. Unterdessen hoffen die Gastgeber auf das nächste Edelmetall. Favorisiert sind aber sowohl bei den Männern als auch bei den Damen die Niederlande mit Jorrit Bergsma und Irene Schouten.

Die Entscheidungen am Samstag Foto: Dan Himbrechts Snowboard, Herren, Big Air, 2 Uhr Favoriten: Max Parrot (CAN), Carlos Garcia Knight (NZL), Chris Corning (USA) Deutsche Starter: - keine Olympia-Sieger 2014: - Premiere Weltmeister: Stale Sandbech (NOR)

Foto: Michael Kappeler Ski Alpin, Mixed, Team Event, 3 Uhr Favoriten: Schweden, Frankreich, Schweiz Deutsche Starter: Marina Wallner, Lena Dürr, Linus Straßer, Alexander Schmid, Fritz Dopfer Olympia-Sieger 2014: Premiere Weltmeister: Frankreich

Foto: Hendrik Schmidt Ski Langlauf, Herren, Massenstart 50km, 6 Uhr Favoriten: Martin Johnsrud Sundby (NOR), Alex Harvey (CAN), Dario Cologna (ITA) Deutsche Starter: Jonas Dobler, Thomas Bing, Andreas Katz, Lucas Bögl Olympia-Sieger 2014: Alexander Legkow (RUS) Weltmeister: Alex Harvey (CAN)

Foto: Tobias Hase Snowboard, Frauen, Parallel, 6.30 Uhr Favoriten: Ester Ledecka (CZE), Ramona Hofmeister Deutsche Starter: Ramona Hofmeister, Selina Jörg, Carolin Langenhorst, Anke Wöhrer Olympia-Sieger 2014: Julia Dujmovits (AUT) Weltmeister: Daniela Ulbing (AUT)

Foto: Marius Becker Snowboard, Herren, Parallel, 6.37 Uhr Favoriten: Nevin Galmarini (SUI), Alexander Payer (AUT) Deutsche Starter: Stefan Baumeister, Alexander Bergmann, Patrick Bussler Olympia-Sieger 2014: Victor Wild (RUS) Weltmeister: Andreas Promegger (AUT)

Foto: Carlos Gonzalez/Minneapolis Star Tribune Curling, Herren, Finale, 7.35 Uhr Finale: USA - Schweden Olympia-Sieger 2014: Kanada Weltmeister:

Eisschnelllauf, Männer, Massenstart, 12 Uhr Favoriten: Lee Seung Hoon (KOR), Jorrit Bergsma (NED), Bart Swings (BEL) Deutsche Starter: - keine Olympia-Sieger 2014: Premiere Weltmeister:

Foto: Vadim Ghirda Eisschnelllauf, Frauen, Massenstart, 12 Uhr Favoriten: Francesca Lollobrigida (ITA), Ivanie Blondin (CAN), Irene Schouten (NED) Deutsche Starter: Claudia Pechstein Olympia-Sieger 2014: Premiere Weltmeister:

Eine kleine Hoffnung auf Edelmetall macht sich der DOSB in der Teamstaffel der alpinen Skifahrer. Marina Wallner, Lena Dürr, Linus Straßer, Alexander Schmid und Fritz Dopfer wollen für die Überraschung sorgen. Allerdings haben die DSV-Athleten bei den bisherigen Wettbewerben nicht überzeugt. Es droht eine Nullnummer. Für den deutschen Viererbob stehen die ersten Läufe auf dem Programm. Nach den beiden Goldmedaillen im Zweierbob soll nun ein weiteres Edelmetall folgen. Die Entscheidung fällt allerdings erst am Sonntag.