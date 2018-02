Pyeongchang 2018

Bonn. Um nicht weniger als neun Medaillen geht es am 13. Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Aus deutscher Sicht stehen die Chancen auf Edelmetall vor allem im Biathlon und in der Nordischen Kombination besonders gut.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.02.2018

Die Wettkämpfe in Pyeongchang sind auch die Olympischen Spiele der Laura Dahlmeier. Nach Gold im Sprint und in der Verfolgung sowie Bronze im Einzel, folgte in der Mixed-Staffel an der Seite von Vanessa Hinz, Erik Lesser und Arnd Peiffer ein unglücklicher vierter Rang. Am 13. Wettkampftag könnte jedoch eine weitere Medaille dazkommen. Dann tritt Dahlmeier mit Franziska Preuß, Denise Herrmann und Franziska Hildebrand in der Frauen-Staffel an. Als amtierender Weltmeister gehören die deutschen Damen zu den Gold-Favoriten. Aber auch Frankreich und Norwegen sind traditionell stark einzuschätzen. Nach dem abgelehnten Protest der Biathleten in der Mixed-Staffel starten die Ski-Jäger mit Wut im Bauch.

Und noch in einem weiteren Mannschaftswettbewerb wird die Medaillen-Entscheidung auch über die deutschen Athleten gehen. In der Nordischen Kombination haben die deutschen Athleten in den Einzeldisziplinen mit Eric Frenzels Goldmedaille von der Normalschanze und dem Dreifach-Erfolg von der Großschanze mehr als überzeugt. Neben den DOSB-Athleten zählt traditionell Norwegen zu den starken Teams. Allerdings versagten den Skandinaviern in beiden Einzel-Wettkämpfen auf der Schanze die Nerven. Die Chancen auf Edelmetall stehen also sehr gut.

Die Entscheidung am Donnerstag Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE Ski Alpin, Herren, Slalom, 2.10 Uhr Favoriten: Marcel Hirscher (AUT), Henrik Kristoffersen (NOR), Michael Matt (AUT) Deutsche Starter: Linus Straßer, Fritz Dopfer Olympia-Sieger 2014: Mario Matt (AUT) Weltmeister: Marcel Hirscher (AUT)

Ski Alpin, Frauen, Super-Kombination, 3.30 Uhr Favoriten: Mikaela Shiffrin (USA), Wendy Holdener (SUI), Michelle Gisin (SUI) Deutsche Starter: - keine Olympia-Sieger 2014: Maria Höfl-Riesch Weltmeister: Wendy Holdener (SUI)

Foto: Kin Cheung/AP Ski Freestyle, Herren, Halfpipe, 3.30 Uhr Favoriten: Aaron Blunck (USA), Alex Ferreira (USA), David Wise (USA) Deutsche Starter: - keine Olympia-Sieger 2014: David Wise (USA) Weltmeister: Aaron Blunck (USA)

Foto: Frank Franklin II Eishockey, Frauen, 5.10 Uhr Finale: Kanada - USA Olympia-Sieger 2014: Kanada Weltmeister: USA

Foto: Karl-Josef Hildenbrand Nordische Kombination, Team, 8.30 Uhr Favoriten: Deutschland, Norwegen, Frankreich, Japan Deutsche Starter: Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Björn Kircheisen, Fabian Rießle oder Vinzenz Geiger Olympia-Sieger 2014: Norwegen Weltmeister: Deutschland

Foto: Martin Schutt Biathlon, Frauen, Staffel, 12.15 Uhr Favoriten: Deutschland, Norwegen, Frankreich, Italien, Ukraine Deutsche Starter: Laura Dahlmeier, Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Denise Herrman oder Franziska Preuß Olympia-Sieger 2014: Ukraine Weltmeister: Deutschland

Foto: Thomas Eisenhuth Shorttrack, Herren, 500 Meter, 12.18 Uhr Favoriten: Hwang Dae Heon (KOR), Wu Dajing (CHN), Shaolin Sandor Liu (HUN) Deutsche Starter: - keine Olympia-Sieger 2014: Viktor Ahn (RUS) Weltmeister: Sjinkie Knegt (NLD)

Foto: Peter Kneffel Shorttrack, Frauen, 1000 Meter, 12.30 Uhr Favoriten: Choi Min Jeong (KOR), Shim Suk Hee (KOR), Kim Boutin (CAN) Deutsche Starter: - keine Olympia-Sieger 2014: Park Seung-hi (KOR) Weltmeister: Elise Christie (GBR)

Foto: DPA Shorttrack, Herren, Staffel 5000 Meter, 13.03 Uhr Favoriten: Südkorea, China, Kanada Deutsche Starter: - keine Olympia-Sieger 2014: Russland Weltmeister: Niederlande

Bei den alpinen Skifahrern stehen die letzten Einzel-Entscheidungen auf dem Programm. Für den Österreicher Marcel Hrischer die Chance, seine dritte Goldmedaille bei den Spielen in Pyeongchang einzufahren. Sowohl im Riesenslalom als auch in der Super-Kombination gewann Hirscher souverän. Nun hofft er auf das Triple im Slalom. Bei den Frauen steht die Super-Kombination an.

Im Shorttrack fallen gleich drei Entscheidungen. Leider ohne Anna Seidel. Die 19-Jährige stürzte im Vorlauf über die 1000 Meter und wurde disqualifiziert. "Ich habe mich gut gefühlt. Aber es war mal wieder so, dass ich nicht zeigen konnte, was ich kann", sagte Seidel: "Ich habe gekämpft. Aber durch die Blockweise der Holländer ist es schwer, dass, wenn es knapp ist, für mich entschieden wird." Seidels Dresdner Teamkollegin Bianca Walter wurde dagegen in ihrem Vorlauf selbst behindert und zog nach einem Juryentscheid ins Viertelfinale am Donnerstag ein.

Auch im Eishockey fällt am Donnerstag die erste Entscheidung. Im Finale der Frauen kommt es zum Traum-Endspiel zwischen den USA und Kanada. Passend dazu erinnern wir in unserem Stichtag an das legendäre Miracle on Ice.

Das deutsche Herren-Eishockey-Team hat bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea am Mittwoch sensationell das Halbfinale erreicht. Gegen Weltmeister Schweden gab es im Viertelfinale einen 4:3-Erfolg nach Verlängerung. In der Runde der letzten Vier geht es jetzt am Freitag gegen Kanada.

(Mit Material vom sid)