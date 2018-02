Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Am zwölften Wettkampftag stehen gleich sieben Entscheidungen auf dem Programm. Chancen auf Edelmetall hat vor allem der deutsche Zweierbob mit Stephanie Schneider und Annika Drazek.

In der Regel sind es die Piloten, die im Fokus der Bob-Wettbewerbe stehen. Bei den deutschen Frauen ist das ein wenig anders. Dort dreht sich aktuell viel um Anschieberin Annika Drazek. Sie gilt als die Beste ihres Fachs. Vor den Winterspielen in Pyeongchang hat Trainer Rene Spies sogar die Teams noch einmal umgestellt und Drazek der ebenfalls sprintstarken Stephanie Schneider zugeteilt. Und die Umstellung trug vor den Spielen schon erste Früchte. Beim Heimrennen am Königssee gewann das Duo vor der zweifachen Olympiasiegerin Kaillie Humphries. Trotz des Erfolgs gilt die Kanadierin als Topfavoritin. Auch dem amerikanischen Duo Taylor/Gibbs werden Siegchancen eingerechnet. Mit Mariama Jamanka hat Deutschland aber noch ein zweites heißes Eisen im Feuer.

Richtig rund läuft es bei der wohl besten deutschen Skiläuferin im Moment nicht. Viktoria Rebensburg hat ihre erhoffte Medaille verpasst, in der Abfahrt zählt sie nicht zu den Medaillenkandidaten. Dennoch geht sie nach dem Abschlusstraining zuversichtlich in den Wettbewerb. „Die ersten zwei Trainings habe ich kein wirklich gutes Gefühl gehabt da runter. Im Super-G war es gut, in der Abfahrt hat es überhaupt nicht zusammengepasst. Heute war das erste Mal, wo ich sage, das gibt mir Zuversicht beim Fahren“, sagte Rebensburg der deutschen Presse-Agentur. Top-Favoritin ist die US-Amerikanerin Lindsay Vonn. Neben ihr rechnen sich Sofia Goggia aus Italien sowie Ramona Siebenhofer aus Österreich Chancen aus.

Die Entscheidungen am Mittwoch Foto: Michael Kappeler Ski Alpin, Frauen, Abfahrt, 3 Uhr Favoriten: Lindsey Vonn (USA), Sofia Goggia (ITA), Ramona Siebenhofer (AUT) Deutsche Starter: Viktoria Rebensburg, Kira Weidle Olympia-Sieger 2014: Tina Maze (SLO), Dominique Gisin (SUI) Weltmeister: Ilka Stuhec (SLO)

Foto: Jeff Mcintosh Ski Freestyle, Herren, Skicross, 5.15 Uhr Favoriten: Marc Bischofberger (SUI), Jean-Frederic Chapuis (FRA), Alex Fiva (SUI) Deutsche Starter: Paul Eckert, Florian Wilmsmann, Tim Hronek Olympia-Sieger 2014: Jean Frederic Chapuis (FRA) Weltmeister: Victor Öhling Norberg (SWE)

Foto: Hendrik Schmidt Skilanglauf, Frauen, Teamsprint, 9 Uhr Favoriten: Norwegen, Schweden, USA, Finnland Deutsche Starter: Sandra Ringwald, Nicole Fessel Olympia-Sieger 2014: Norwegen Weltmeister: Norwegen

Foto: Hendrik Schmidt Skilanglauf, Herren, Teamsprint, 9.44 Uhr Favoriten: Norwegen, Schweden, Russland, Kanada Deutsche Starter: Sebastian Eisenlauer, Thomas Bing Olympia-Sieger 2014: Finnland Weltmeister: Russland

Foto: Caroline Seidel Bob, Frauen, Zweierbob, 12.40 Uhr Favoriten: Kaillie Humphries (CAN), Elana Meyers-Taylor (USA), Stephanie Schneider, Jamie Greubel Poser (USA) Deutsche Starter: Stephanie Schneider, Mariama Jamanka, Anna Köhler Olympia-Sieger 2014: Kaillie Humphries (CAN) Weltmeister: Elana Meyers-Taylor (USA)

Foto: Peter Kneffel Eisschnelllauf, Frauen, Teamverfolgung, 13.58 Uhr Favoriten: Japan, Niederlande Deutsche Starter: Claudia Pechstein, Gabriele Hirschbichler, Roxanne Dufter (Vorlauf ausgeschieden) Olympia-Sieger 2014: Niederlande Weltmeister: Niederlande

Foto: Peter Kneffel Eissschnelllauf, Herren, Teamverfolgung, 14.17 Uhr Favoriten: Niederlande Deutsche Starter: keine Olympia-Sieger 2014: Niederlande Weltmeister: Niederlande

Ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe wollen die Skicrosser mitreden. Allen voran Paul Eckert. Der 27-Jährige hat die Generalprobe im kanadischen Nakiska im Januar gewonnen. Und auch auf der Stecke in Pyeongchang wusste er bereits zu überzeugen. "Beim Rennen hier vor zwei Jahren bin ich Zweiter geworden", sagte der 27-Jährige: "Da hat man ein positives Gefühl." Der olympische Kurs "taugt mir", sagte Eckert.

Die Skilangläufer hoffen im Teamsprint doch noch in den Medaillenkampf eingreifen zu können. Bislang sieht die Edelmetall-Ausbeute mau aus. Zumindest Außenseiter-Chancen rechnen sich Nicole Fessel und Sandra Ringwald bei den Frauen und Thomas Bing und Sebastian Eisenlauer bei den Herren aus. Als Goldkandidat gilt allerdings Norwegen in beiden Disziplinen.

Die deutschen Medaillengewinner Foto: Daniel Karmann Johannes Rydzek gewinnt Gold für die Nordischen Kombinierer.

Foto: Barbara Gindl Fabian Rießle sicherte sich hinter seinem Teamkollegen Silber.

Foto: Daniel Karmann Für den Goldmedaillen-Gewinner von der Normalschanze gab es Bronze.

Foto: Daniel Karmann Über Silber freuten sich die deutschen Skispringer im Teamwettbewerb. Für Andreas Wellinger war es nach Gold von der Normal- und Silber von der Großschanze bereits die dritte Medaille.

Foto: Tobias Hase Gleich zwei Sieger gab es in der Zweierbob-Konkurrenz. Francesco Friedrich und Thorsten Margis kamen nach vier Läufen zeitgleich mit Justin Kripps and Alexander Kopacz aus Kanada ins Ziel.

Foto: Hendrik Schmidt Auch wenn letztlich nur eine Fußspitze zu Gold fehlte, war die Freude über Silber im Massenstart bei Simon Schempp groß.

Foto: Daniel Karmann Nach Gold von der Normalschanze sicherte sich Andreas Wellinger auch Silber. Nur Kamil Stoch war von der Großschanze besser.

Foto: Tobias Hase Zur Halbzeit lag Jacqueline Lölling noch in Front. Nach einem Fahrfehler im dritten Lauf auf Bronze. Mit einem starken Finalllauf verbesserte sie sich aber noch auf Rang zwei.

Foto: Tobias Hase Im Teamwettbewerb gewannen Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl und Tobias Arlt (hier im Bild) im Eiskanal das dritte Edelmetall für den DSV.

Foto: Peter Kneffel Aljona Savchenko und Bruno Massot haben das Unmögliche noch wahr gemacht und nach dem vierten Platz im Kurzprogramm Gold im Paarlauf gewonnen.

Foto: Angelika Warmuth Dritter Start, dritte Medaille. Nach zwei Triumphen hat Laura Dahlmeier Bronze im einzel gewonnen.

Foto: Tobias Hase Das Rodel-Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erneut Gold gewonnen.

Foto: Roman Koksarov Toni Eggert/Sascha Benecken holten beim Rodeln Bronze.

Foto: Daniel Karmann Kombinierer Eric Frenzel hat wie vor vier Jahren erneut Gold im olympischen Einzel-Wettbewerb von der Normalschanze geholt.

Favoritensieg bei den Rodlerinnen: Natalie Geisenberger gewinnt ihre zweite einzelmedaille.

Silber ging überraschend an Dajana Eitberger.

Foto: Daniel Karmann Silber für Katharina Althaus. Die 21-Jährige aus Oberstdorf musste sich von der Normalschanze nur der Norwegerin Maren Lundby geschlagen geben.

Foto: Hendrik Schmidt Biathlet Benedikt Doll hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Bronze im Verfolgungsrennen gewonnen.

Foto: Michael Kappeler Biathlon-Star Laura Dahlmeier hat sich in Pyeongchang im zweiten Rennen zum zweiten Mal zur Olympiasiegerin gekrönt.

Foto: Hendrik Schmidt Arnd Peiffer gewinnt den Biathlon-Sprint.

Foto: Daniel Karmann Für Johannes Ludwig gab es Bronze beim Rodeln.

Foto: Hendrik Schmidt Laura Dahlmeier gewinnt die erste Goldmedaille für den DOSB bei den Spielen in Pyeongchang.

Foto: Angelika Warmuth Andreas Wellinger krönt sich zum Sieg auf der Normalschanze.

