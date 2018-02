Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Am elften Wettkampftag hat der nordische Kombinierer Eric Frenzel seinen dritten Auftritt bei den Olympischen Spielen. Nach dem Einlauf als Fahnenträger und Gold von der Normalschanze geht es um Edelmetall von der Großschanze. Auch die Biathleten greifen wieder an.

Von Simon Bartsch, 19.02.2018

In fünf Wettbewerben werden am Dienstag die Olympiasieger von Pyeongchang gesucht. Unter anderem steht für Eric Frenzel der dritte Auftritt bei diesen Spielen auf dem Programm. Nachdem der 29-Jährige die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen durfte, gewann Frenzel Gold von der Normalschanze. Nun hofft er auf ein weiteres Edelmetall von der Großschanze. Im Training lieferte Frenzel mit den Plätzen zwei und sieben ab. Auch Johannes Rydzek überzeugte im Alpensia Nordic Park. Mit Vinzenz Geiger, Fabian Rießle oder Björn Kircheisen gehen noch zwei weitere deutsche Kandidaten an den Start. Doch die Konkurrenz schläft nicht unter anderem hofft der Weltcup-Führende Akito Watabe aus Japan auf Olympisches Gold.

Mit den Rängen zwei, vier und fünf setzten die deutschen Biathlon-Herren im letzten Einzelstart am Sonntag ein Ausrufezeichen vor den abschließenden Staffel-Rennen. Zunächst steht das Mixed auf dem Programm. Deutschland zählt als Weltmeister ebenso zu den Favoriten wie Norwegen oder die Schweden. Aber auch Frankreich und die Ukraine durften bei der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitreden.

Sabrina Cakmakli hatte ein großes Ziel für den elften Wettkampftag ausgegeben. Die 23-Jährige wollte im Freestyle das Finale erreichen. Vor vier Jahren reichte es nur zu Rang 14. Dieses Mal darf es ein wenig mehr sein. Und tatsächlich zog Cakmakli nach einer starken Leistung als Siebte ins Finale ein. Die Favoritinnen auf Edelmetall sind allerdings die Olympiasiegerin Maddie Bowman sowie Brita Sigourney aus den USA und Kexin Zhang aus China. Auch Kavita Lorenz und Panagiotis Polizoakis kommen nicht über die Außenseiterrolle hinaus. Die beiden starten für Deutschland im Eistanz. Nach dem Kurzprogramm liegt das deutsche Duo auf Rang 17. Favorisiert sind die kanadischen Weltmeister Tessa Virtue und Scott Moir.

Für die deutschen Kufen-Cracks geht es um den Einzug ins Viertelfinale. Nachdem die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm am Sonntag Norwegen im Penalty-Schießen bezwang, steht nun das Entscheidungsspiel gegen die Schweiz an. Sollte die DEB-Auswahl gewinnen, geht es mit dem Viertelfinale weiter.

