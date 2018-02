Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Am zehnten Wettkampftag der Spiele in Pyeongchang stehen drei Entscheidungen auf dem Programm. In mindestens zwei Wettbewerben gehören die DOSB-Athleten zu den Medaillenkandidaten.

Von Simon Bartsch, 18.02.2018

Mit gerade einmal drei Entscheidungen starten die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang in die neue Woche. Und dennoch haben die DOSB-Athleten beste Chancen ihre ohnehin beeindruckende Bilanz, weiter aufzupolieren. Midnestens in zwei der drei Wettbewerbe gelten die deutschen Starter als aussichtsreiche Medaillenkandidaten.

Zunächst findet die Entscheidung im Zweierbob statt. Vor vier Jahren erlebte der deutsche Bob-Sport ein Debakel. Keine Medaille gab es für die deutschen Athleten. Mit dem amtierenden Weltmeister Francesco Friedrich, Nico Walther und Johannes Lochner hat die DOSB-Auswahl dieses Mal jedoch gleich drei heiße Eisen im Feuer. Allerdings tat sich ausgerechnet Friedrich in den ersten beiden der vier Läufe am Sonntag schwer, liegt aber zur Halbzeit in Lauerstellung auf Rang fünf. Besser lief es für Nico Walther. Der 27-Jährige führt den Wettkampf vor den beiden Finalläufen am Montag an, vor dem Weltcup-Führenden Justin Kripps aus Kanada. Johannes Lochner liegt auf Rang drei.

Die Entscheidungen am Montag Foto: Tobias Hase Zweierbob, Männer, 12.15 Uhr Favoriten: Francesco Friedrich, Johannes Lochner, Justin Kripps (CAN), Won Yun Jong (KOR) Deutsche Starter: Francesco Friedrich, Johannes Lochner, Nico Walther Olympia-Sieger 2014: offen - Alexander Subkow (Russland - nach Doping-Vergehen noch IOC-Entscheid) Weltmeister: Francesco Friedrich

Foto: Peter Kneffel Eisschnelllauf, Männer, 500 Meter, 12.53 Uhr Favoriten: Jan Smeekens (NED), Ronald Mulder (NED), Nico Ihle Deutsche Starter: Nico Ihle, Joel Dufter Olympia-Sieger 2014: Michel Mulder (NED) Weltmeister: Jan Smeekens (NED)

Foto: Patrick Seeger Skispringen, Männer, Mannschaft, Großschanze, 13.30 Uhr Favoriten: Polen, Norwegen, Japan, Deutschland Deutsche Starter: Andreas Wellinger, Richard Freitag, Karl Geiger, Stefan Leyhe Olympia-Sieger 2014: Deutschland Weltmeister: Polen

Im Eisschnelllauf will es für die deutschen Athleten bei den Spielen einfach nicht rund laufen. Claudia Pechstein hoffte auf ein weiteres Edelmetall, blieb aber ähnlich hinter den eigenen Erwartungen zurück wie Patrick Beckert. Nun lastet der Druck auf Nico Ihle, die Bilanz der deutschen Eisschnellläufer zu retten. Immerhin sagt der Chemnitzer, dass er sich in der Form seines Lebens befinde. Die Favoriten kommen jedoch aus den Niederlanden. Jan Smeekens und Ronald Mulder wollen die beeindruckende Erfolgsgeschichte der niederländischen Kufen-Flitzer weiterschreiben.

Deutlich besser stehen die Chancen auf Edelmetall für die deutschen Skispringer um den frischgebackenen Olympiazweiten von der Großschanze, Andreas Wellinger. "Wenn wir alle unser Bestes zeigen, müssen sich die anderen lang machen", sagte Wellinger. Vor allem Norwegen überzeugte im Einzelspringen von der Großschanze. Gleich vier Springer waren unter den besten Acht. Dahinter landete in der imaginären Mannschaftswertung Deutschland. Mit Rang sieben für Karl Geiger, neun für Richard Freitag, Platz 14 für Markus Eisenbichler und eben dem zweiten Platz für Andreas Wellinger.

Die deutschen Medaillengewinner Foto: Hendrik Schmidt Auch wenn letztlich nur eine Fußspitze zu Gold fehlte, war die Freude über Silber im Massenstart bei Simon Schempp groß.

Foto: Daniel Karmann Nach Gold von der Normalschanze sicherte sich Andreas Wellinger auch Silber. Nur Kamil Stoch war von der Großschanze besser.

Foto: Tobias Hase Zur Halbzeit lag Jacqueline Lölling noch in Front. Nach einem Fahrfehler im dritten Lauf auf Bronze. Mit einem starken Finalllauf verbesserte sie sich aber noch auf Rang zwei.

Foto: Tobias Hase Im Teamwettbewerb gewannen Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl und Tobias Arlt (hier im Bild) im Eiskanal das dritte Edelmetall für den DSV.

Foto: Peter Kneffel Aljona Savchenko und Bruno Massot haben das Unmögliche noch wahr gemacht und nach dem vierten Platz im Kurzprogramm Gold im Paarlauf gewonnen.

Foto: Angelika Warmuth Dritter Start, dritte Medaille. Nach zwei Triumphen hat Laura Dahlmeier Bronze im einzel gewonnen.

Foto: Tobias Hase Das Rodel-Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erneut Gold gewonnen.

Foto: Roman Koksarov Toni Eggert/Sascha Benecken holten beim Rodeln Bronze.

Foto: Daniel Karmann Kombinierer Eric Frenzel hat wie vor vier Jahren erneut Gold im olympischen Einzel-Wettbewerb von der Normalschanze geholt.

Favoritensieg bei den Rodlerinnen: Natalie Geisenberger gewinnt ihre zweite einzelmedaille.

Silber ging überraschend an Dajana Eitberger.

Foto: Daniel Karmann Silber für Katharina Althaus. Die 21-Jährige aus Oberstdorf musste sich von der Normalschanze nur der Norwegerin Maren Lundby geschlagen geben.

Foto: Hendrik Schmidt Biathlet Benedikt Doll hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Bronze im Verfolgungsrennen gewonnen.

Foto: Michael Kappeler Biathlon-Star Laura Dahlmeier hat sich in Pyeongchang im zweiten Rennen zum zweiten Mal zur Olympiasiegerin gekrönt.

Foto: Hendrik Schmidt Arnd Peiffer gewinnt den Biathlon-Sprint.

Foto: Daniel Karmann Für Johannes Ludwig gab es Bronze beim Rodeln.

Foto: Hendrik Schmidt Laura Dahlmeier gewinnt die erste Goldmedaille für den DOSB bei den Spielen in Pyeongchang.

Foto: Angelika Warmuth Andreas Wellinger krönt sich zum Sieg auf der Normalschanze.

