Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Halbzeit bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Und die Medaillenbilanz der deutschen Starter kann sich mehr als nur sehen lassen. Und am Samstag könnten noch einige hinzukommen. Es stehen gleich neun Entscheidungen an.

Von Simon Bartsch, 16.02.2018

Seit einer guten Woche laufen die Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang. Und selten zuvor haben die deutschen Athleten eine ähnlich gute Bilanz aufzuweisen. Gleich neun Olympiasieger kann der DOSB zur Halbzeit aus seinen eigenen Reihen vorweisen. Dazu kommen noch weitere Medaillengewinner und hervorragende Platzierungen. Und am Samstag könnten einige dazukommen. Neun Entscheidungen sollen an diesem Samstag fallen, im Biathlon, beim Skeleton und beim Skispringen starten die deutschen Athleten aussichtsreich.

Beim Massenstart der Frauen kann Laura Dahlmeier ein weiteres Kapitel ihrer persönlichen Erfolgsgeschichte dieser Olympischen Spiele schreiben. Die Biathletin ist bislang in drei Rennen gestartet und jedes Mal hat sie Edelmetall eingesammelt. Nach zwei Mal Gold gab es im Einzel Bronze. Mit dieser Bilanz geht sie zwangsläufig als Favoritin ins Rennen. Doch gerade bei den Frauen ist die Konkurrenz nicht ohne. Unter anderem rechnen sich auch Darja Domratschewa, Kaisa Mäkäräinen und Dorothea Wierer Medaillenchancen aus. Mit ihrem guten vierten Platz im Einzel hat sich aber auch Franziska Preuß in den Kreis der Medaillenkandidatinnen manövriert.

Auch bei den Skispringern geht ein frisch gebackener deutscher Olympiasieger in den Wettbewerb. Von der Großchance könnte sich Andreas Wellinger zum Doppel-Olympiasieger krönen. Auch Richard Freitag und Markus Eisenbichler werden Medaillenchancen eingeräumt. Topfavorit auf Gold ist allerdings der Weltcup-Führende und Gewinner der Vierschanzentournee, Kamil Stoch aus Polen.

Die Entscheidungen am Samstag Foto: Peter Kneffel Eiskunstlauf, Männer, 2 Uhr Favoriten: Yuzuru Hanyu (JPN), Javier Fernandez (ESP), Nathan Chen (USA), Patrick Chan (CAN) Deutsche Starter: Paul Fentz Olympia-Sieger 2014: Yuzuru Hanyu (JPN) Weltmeister: Yuzuru Hanyu (JPN)

Ski Alpin, Frauen, Super-G, 3 Uhr Favoriten: Lara Gut (SUI), Tina Weirather (LIE), Lindsey Vonn (USA), Sofia Goggia (ITA) Deutsche Starter: Viktoria Rebensburg, Kira Weidle Olympia-Sieger 2014: Anna Veith (AUT) Weltmeister: Nicole Schmidhofer

Ski Freestyle, Frauen, Slopestyle, 5 Uhr Favoriten: Jennie-Lee Burmansson (SWE), Tiril Sjaastad Christiansen (NOR), Johanne Killi (NOR) Deutsche Starter: Kea Kühnel Olympia-Sieger 2014: Dara Howell (USA) Weltmeister: Tess Ledeux (FRA)

Ski Langlauf, Frauen, Staffel, 10.30 Uhr Favoriten: Norwegen, Schweden, USA, Finnland Deutsche Starter: Katharina Hennig, Stefanie Böhler, Sandra Ringwald, Nicole Fessel oder Victoria Carl Olympia-Sieger 2014: Weltmeister: Norwegen

Foto: Michael Kappeler Biathlon, Frauen, Massenstart, 12.15 Uhr Favoriten: Laura Dahlmeier, Darja Domratschewa (BLR), Kaisa Mäkäräinen (FIN), Dorothea Wierer (ITA) Deutsche Starter: Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz Olympia-Sieger 2014: Darja Domratschewa (BLR) Weltmeister: Laura Dahlmeier

Foto: Tobias Hase Skeleton, Frauen, 12.20 Uhr Favoriten: Jacqueline Lölling, Tina Hermann, Janine Flock (AUT), Lizzie Yarnold (GBR) Deutsche Starter: Jacqueline Lölling, Tina Hermann, Anna Fernstädt Olympia-Sieger 2014: Lizzie Yarnold (GBR) Weltmeister: Jacqueline Lölling

Foto: Peter Kneffel Shorttrack, Frauen, 1500 Meter, 13.11 Uhr Favoriten: Choi Minjeong (KOR), Shim Suk Hee (KOR), Kim Boutin (CAN) Deutsche Starter: Anna Seidel, Bianca Walter Olympia-Sieger 2014: Zhou Yang (CHN) Weltmeister: Elise Christie (GBR)

Shorttrack, Herren, 1000 Meter, 13.26 Uhr Favoriten: Hwang Hae Daeon (KOR), Sjinkie Knegt (NED), Lim Hojun (KOR) Deutsche Starter: - keine Olympia-Sieger 2014: Viktor Ahn (RUS) Weltmeister: Seo Yi-Ra (KOR)

Foto: Angelika Warmuth Skispringen, Herren, Großschanze, Favoriten: Kamil Stoch (POL), Daniel Andre Tande (NOR), Robert Johansson (NOR), Stefan Kraft (AUT), Richard Freitag, Andreas Wellinger Deutsche Starter: Richard Freitag, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger oder Stephan Leyhe Olympia-Sieger 2014: Kamil Stoch (POL) Weltmeister: Stefan Kraft (AUT)

Für die erste deutsche Medaille im Skeleton wollen Jacqueline Lölling und Tina Hermann sorgen. Nach dem enttäuschenden siebten Platz von Axel Jungk heißt es bei den Skeletonis, Wiedergutmachung zu betreiben. Vor allem Lölling werden gute Chancen ausgerechnet. Die 23-Jährige hat zwei Mal in Folge den Weltcup gewonnen und ist Weltmeisterin. Jetzt geht es um den Olympiasieg.

Mit Frust im Bauch wird Viktoria Rebensburg in den Super-G starten. Nach dem vierten Platz in ihrer Spezialdisziplin wäre ein Olympiasieg aber eine Überraschung. "Das wird so ein bisschen eine Wundertüte", sagte sie unmittelbar nach dem Riesen-Slalom. Zu den Favoriten gehören Lara Gut aus der Schweiz, Tina Weirather aus Liechtenstein und natürlich die US-Amerikanerin Lindsey Vonn. Zumindest Außenseiterchancen rechnen sich die Sklilangläuferinnen in der Staffel aus.

Die deutschen Medaillenhoffnungen Foto: Martin Schutt Biathlon: Bei der WM 2017 überstrahlte Laura Dahlmeier mit fünf Goldmedaillen alles. In diesem Winter hatte die Biathletin mit einigen Krankheiten zu kämpfen. Dennoch gewann sie bereits zwei Wettkämpfe.

Foto: Kerstin Joensson Biathlon: Bei den Winterspielen in Sotschi gingen die DSV-Jägerinnen leer aus. 2018 gehören sie wieder zu den aussichtsreichen Kandidaten.

Ski Alpin: Viktoria Rebensburg feierte bereits zwei Weltcup-Siege. Nach dem Ausfall von Felix Neureuther die größte Medaillenhoffnung im Ski Alpin.

Foto: Angelika Warmuth Skispringen: Für Richard Freitag verlief der Saisonauftakt wie ein Traum. Auch durch seinen Auftritt bei der Vierschanzentournee gilt der Skispringer auch von der Großschanze als Medaillenkandidat.

Foto: Patrick Seeger Skispringen: DSV-Adler Andreas Wellinger stand in dieser Saison ein wenig im Schatten von Richard Freitag. Doch auch Wellinger ist im Einzelspringen für eine Medaille gut, wie Gold von der Normalschanze bewiesen hat.

Foto: Patrick Seeger Skispringen: Bei den deutschen Skispringern läuft in dieser Saison einiges zusammen. Kein Wunder also, dass das Team um Richard Freitag sich Hoffnungen auf Edelmetall machen darf.

Foto: Heikki Saukkomaa Nordische Kombination: Traditionell gehören die deutschen Nordischen Kombinierer zu den Top-Favoriten auf Edelmetall. Auch wenn es in dieser Saison noch nicht so richtig rund läuft, Johannes Rydzek dürfte für eine Medaille gut sein.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand Nordische Kombination: In der Mannschaft gehört das DSV-Team neben Norwegen zu den Top-Favoriten.

Foto: Jeff Mcintosh Rodeln: Felix Loch feierte schon einige Weltcup-Siege. Die Medaillen sollten über ihn gehen.

Foto: Peter Morgan Rodeln: Auch Nathalie Geisenberger wusste in dieser Saison bereits zu überzeugen und führt den Weltcup an.

Foto: Sebastian Kahnert Rodeln: Um das Rodel-Glück voll zu machen rechnen sich auch Toni Eggert und Sascha Benecken gute Chancen aus. Auch im Team gehört Deutschland zu den Top-Favoriten.

Foto: Caroline Seidel Bob: Johannes Lochner führt den Weltcup im Viererbob souverän an. Somit gehört er auch zu den Medaillenkandidaten bei den Winterspielen.

Foto: Rick Bowmer Eisschnelllauf: Mit einem Paukenschlag sorgte Claudia Pechstein zu Saisonbeginn für Furore. Im zarten Alter von 49 Jahren will sie nun eine weitere Medaille bei den Winterspielen einfahren. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Foto: Johann Groder Skeleton: Jacqueline Lölling führt den Skeleton-Weltcup souverän an. Die 22-Jährige gewann bereits zwei Einzelrennen und hat sich somit in den Kreis der Medaillenkandidatinnen manövriert.

Weitere Medaillen werden im Shorttrack und im Ski Freestyle vergeben. In unserem Stichtag blicken wir auf einen legendären Spruch eines Sportreporters zurück.