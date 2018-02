Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Am 7. Tag der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang kann Claudia Pechstein Geschichte schreiben. Für die 46-Jährige steht das 5000-Meter-Rennen auf dem Programm. Auch Streif-Sieger Thomas Dreßen greift ein weiteres Mal ein.

Von Simon Bartsch, 15.02.2018

Im zarten Alter von 46 Jahren will Claudia Pechstein Geschichte schreiben. Die Berlinerin geht über die 5000-Meter an den Start und schickt sich an, die älteste Einzelmedaillen-Gewinnerin bei Olympischen Spielen zu werden. Bei einer Goldmedaille wäre sie sogar die erfolgreichste Eisschnellläuferin aller Zeiten. Doch die Konkurrenz ist stark. Unter anderem geht Martina Sablikova an den Start. Die 16malige Weltmeisterin aus Tschechien ist die Topfavoritin auf Gold, auch wenn Pechstein über die Distanz 2017 Weltmeisterin geworden ist.

Weitere realistische Medaillenchancen haben die zuletzt erfolgsverwöhnten DOSB-Athleten am siebten Wettkampftag nicht. Skeleton-Fahrer Axel Jungk galt vor den Wettkämpfen als aussichtsreicher Kandidat für Edelmetall. Doch der 26-Jährige leistete sich, wie bei den Rodlern Felix Loch, einen folgenschweren Fehler in Kurve neun. zur Halbzeit liegt Jungk auf Rang sieben mit einem Rückstand von 1,43 Sekunden. Eine Medaille liegt in weiter Ferne. Das gilt auch für den eigentlichen Topfavoriten Martins Dukurs, der voraussichtlich ein weiteres Mal bei Olympischen spielen ohne Gold bleiben wird.

Für Skistar Thomas Dreßen steht bereits die dritte Entscheidung auf dem Programm, wenn denn das Wetter mitspielt. Große Chancen werden dem Streif-Sieger im Super-G allerdings nicht eingeräumt. Nach dem Doppelerfolg in der Abfahrt dürften die Medaillen auch in diesem Wettbewerb über Aksel Lund Svindal und Kjetil Jansrud aus Norwegen gehen. Bei den Frauen ist im Slalom Mikaela Shiffrin favorisiert. Jana Fischer rechnet sich derweil Außenseiterchancen im Snowboardcross aus.

Die Entscheidungen am Freitag Foto: Caroline Seidel Skeleton, Männer, 1.30 Uhr Favoriten: Yun Sungbin (KOR), Martins Dukurs (LET) Deutsche Starter: Axel Jungk, Christopher Grotheer, Alexander Gassner Olympia-Sieger 2014: Alexander Tretjakow (RUS) Weltmeister: Martins Dukurs (LET)

Ski Alpin, Frauen, Slalom, 2 Uhr Favoriten: Mikaela Shiffrin (USA), Petra Vlhova (SWK), Wendy Holdener (SUI) Deutsche Starter: Lena Dürr, Christina Geiger, Marina Wallner Olympia-Sieger 2014: Mikaela Shiffrin (USA) Weltmeister: Mikaela Shiffrin (USA)

Foto: Tobias Hase Ski Alpin, Männer, Super-G, 3 Uhr Favoriten: Aksel Lund Svindal (NOR), Kjetil Jansrud (NOR), Vincent Kriechmayr (AUT) Deutsche Starter: Thomas Dreßen, Josef Ferstl, Andreas Sander Olympia-Sieger 2014: Aksel Lund Svindal (NOR) Weltmeister: Erik Guay (CAN)

Snowboard, Frauen, Snowboardcross, 4.56 Uhr Favoriten: Michela Moioli (ITA), Chloe Trespeuch (FRA) Deutsche Starter: Jana Fischer Olympia-Sieger 2014: Eva Samkova (CZE) Weltmeister: Lindsay Jacobellis (USA)

Ski Langlauf, Männer, 15 Kilometer, 7 Uhr Favoriten: Johannes Kläbo, Martin Johnsrud Sundby (NOR), Dario Cologna (SUI), Alex Harvey (CAN) Deutsche Starter: Sebastian Eisenlauer, Andreas Katz, Lucas Bög Olympia-Sieger 2014: Dario Cologna (SUI) Weltmeister: Iivo Niskanen (FIN)

Eisschnelllauf, Frauen, 5000 Meter, 12 Uhr Favoriten: Martina Sablikova (CZE), Ivanie Blondin (CAN), Esmee Visser (NED), Claudia Pechstein Deutsche Starter: Claudia Pechstein Olympia-Sieger 2014: Martina Sablikova (CZE) Weltmeister: Claudia Pechstein

Ski Freestyle, Frauen, Aerials, 12 Uhr Favoriten: Xu Mengtao (CHN), Hanna Huskowa (BLR) Deutsche Starter: - Olympia-Sieger 2014: Alla Zuper (BLR) Weltmeister: Ashley Caldwell (USA)

In unserem Stichtag blicken wir auf den ersten Goldmedaillen-Gewinner Australiens, Steven Bradbury zurück.