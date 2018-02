Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Biathlon, Rodeln und Nordische Kombination - in gleich drei Disziplinen rechnen sich die Athleten des DOSB am fünften Wettkampftag der Olympischen Spiele gute Chancen aus. Unter anderem ist auch Fahnenträger Eric Frenzel im Einsatz.

Von Simon Bartsch, 13.02.2018

Selten zuvor sind deutsche Athleten so erfolgreich in Olympische Winterspiele gestartet. Vor allem Biathletin Laura Dahlmeier hat mit ihren beiden Gold-Medaillen im Sprint und in der Verfolgung erheblichen Anteil an dem deutschen Triumph. Am fünften Wettkampftag kann die 24-Jährige weiter an ihrer Erfolgsgeschichte und der des DOSB schreiben. Dahlmeier geht auch in das Einzel als Medaillenkandidatin. Allerdings heißt die Devise "Alles auf Neu" - gleich zahlreiche Mitstreiterinnen rechnen sich ebenfalls Medaillenchancen aus.

Und die erfolgsverwöhnte Biathletin ist nicht das einzige heiße Eisen im Feuer. Schließlich starten auch die Nordischen Kombinierer in die Wettbewerbe. Von der Normalschanze gehören mit Eric Frenzel, Fabian Rießle und Johannes Rydzek gleich drei deutsche Starter zu den Medaillenkandidaten. Allerdings ist die Konkurrenz stark. Akito Watabe aus Japan hat den Weltcup bislang dominiert, auch Jan Schmid aus Norwegen hat die deutschen Starter in dieser Saison schon einige Male abgehängt.

Die Entscheidungen am Mittwoch Foto: Jean-Christophe Bott Ski Alpin, Slalom, Frauen, 2.15 Uhr Favoriten: Mikaela Shiffrin (USA), Petra Vlhova (CZE), Frida Hansdotter (SWE) Deutsche Starter: Lena Dürr, Christina Geiger, Marina Wallner Olympia-Sieger 2014: Mikaela Shiffrin (USA) Weltmeister: Mikaela Shiffrin (USA)

Foto: Angelika Warmuth Snowboard, Halfpipe, Männer, 3 Uhr Favoriten: Shaun White (USA), Scotty James (AUS), Ayumu Hirano (JPN) Deutsche Starter: - keine Olympia-Sieger 2014: Iouri Podladtchikov (SUI) Weltmeister: Scotty James (AUS)

Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Nordische Kombination, Normalschanze, Männer Favoriten: Akito Watabe (JPN), Jan Schmid (NOR), Eric Frenzel, Fabian Rießle, Johannes Rydzek Deutsche Starter: Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Fabian Rießle, Johannes Rydzek Olympia-Sieger 2014: Eric Frenzel Weltmeister: Johannes Rydzek

Foto: Mike Ridewood Eisschnelllauf, 1000 Meter, Frauen, 11 Uhr Favoriten: Nao Kodaira (JPN), Vanessa Herzog (AUT), Hege Bökko (Norwegen), Marrit Leenstra (NED) Deutsche Starter: Gabriele Hirschbichler, Roxanne Dufter, Judith Dannhauer Olympia-Sieger 2014: Zhang Hong (CHN) Weltmeister: Annamarie Thomas (NED)

Foto: Hendrik Schmidt Biathlon, Einzel, Frauen, 12.05 Uhr Favoriten: Laura Dahlmeier, Dorothea Wierer (ITA), Anastasiya Kuzmina (SVK) Deutsche Starter: Laura Dahlmeier, Maren Hammerschmidt, Franziska Preuß, Franziska Hildebrand Olympia-Sieger 2014: Darja Domratschewa (BLR) Weltmeister: Laura Dahlmeier

Foto: Tobias Hase Rodeln, Doppelsitzer, Männer, 12.20 Favoriten: Toni Eggert/Sascha Benecken, Tobias Wendl/Tobias Arlt, Peter Penz/Georg Fischler (AUT) Deutsche Starter: Toni Eggert/Sascha Benecken, Tobias Wendl/Tobias Arlt Olympia-Sieger 2014: Tobias Wendl/Tobias Arlt Weltmeister: Toni Eggert/Sascha Benecken

Gute Medaillenchancen gibt es zudem im dritten Wettbewerb der Rodler. Mit Toni Eggert und Sascha Benecken sowie Tobias Wendl und Tobias Arlt schickt der DOSB gleich zwei Topfavoriten-Paare in den Doppelsitzer-Wettbewerb. Wirklich gefährlich kann den deutschen Startern wohl nur das österreichische Duo Peter Penz und Georg Fischler werden.

Wenn der Wind den Athleten keinen Strich durch die Rechnung macht, steht auch die nächste Ski-Alpin-Entscheidung an. Im Slalom sind mit Lena Dürr, Christina Geiger und Marina Wallner gleich drei DSV-Athletinnen am Start, favorisiert ist allerdings die amtierende Weltmeisterin und Siegerin von Sotchi 2014, Mikaela Shiffrin. Und ein weiterer US-Star fährt um Gold: Die Snowboard-Legende Shaun White startet auf der Half Pipe. Deutsche Athleten sind nicht dabei. Dafür aber mit Gabriele Hirschbichler, Roxanne Dufter und Judith Dannhauer im Eisschnelllauf über die 1000 Meter.

Die deutschen Medaillenhoffnungen Foto: Martin Schutt Biathlon: Bei der WM 2017 überstrahlte Laura Dahlmeier mit fünf Goldmedaillen alles. In diesem Winter hatte die Biathletin mit einigen Krankheiten zu kämpfen. Dennoch gewann sie bereits zwei Wettkämpfe.

Foto: Kerstin Joensson Biathlon: Bei den Winterspielen in Sotschi gingen die DSV-Jägerinnen leer aus. 2018 gehören sie wieder zu den aussichtsreichen Kandidaten.

Ski Alpin: Viktoria Rebensburg feierte bereits zwei Weltcup-Siege. Nach dem Ausfall von Felix Neureuther die größte Medaillenhoffnung im Ski Alpin.

Foto: Angelika Warmuth Skispringen: Für Richard Freitag verlief der Saisonauftakt wie ein Traum. Auch durch seinen Auftritt bei der Vierschanzentournee gilt der Skispringer auch von der Großschanze als Medaillenkandidat.

Foto: Patrick Seeger Skispringen: DSV-Adler Andreas Wellinger stand in dieser Saison ein wenig im Schatten von Richard Freitag. Doch auch Wellinger ist im Einzelspringen für eine Medaille gut, wie Gold von der Normalschanze bewiesen hat.

Foto: Patrick Seeger Skispringen: Bei den deutschen Skispringern läuft in dieser Saison einiges zusammen. Kein Wunder also, dass das Team um Richard Freitag sich Hoffnungen auf Edelmetall machen darf.

Foto: Heikki Saukkomaa Nordische Kombination: Traditionell gehören die deutschen Nordischen Kombinierer zu den Top-Favoriten auf Edelmetall. Auch wenn es in dieser Saison noch nicht so richtig rund läuft, Johannes Rydzek dürfte für eine Medaille gut sein.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand Nordische Kombination: In der Mannschaft gehört das DSV-Team neben Norwegen zu den Top-Favoriten.

Foto: Jeff Mcintosh Rodeln: Felix Loch feierte schon einige Weltcup-Siege. Die Medaillen sollten über ihn gehen.

Foto: Peter Morgan Rodeln: Auch Nathalie Geisenberger wusste in dieser Saison bereits zu überzeugen und führt den Weltcup an.

Foto: Sebastian Kahnert Rodeln: Um das Rodel-Glück voll zu machen rechnen sich auch Toni Eggert und Sascha Benecken gute Chancen aus. Auch im Team gehört Deutschland zu den Top-Favoriten.

Foto: Caroline Seidel Bob: Johannes Lochner führt den Weltcup im Viererbob souverän an. Somit gehört er auch zu den Medaillenkandidaten bei den Winterspielen.

Foto: Rick Bowmer Eisschnelllauf: Mit einem Paukenschlag sorgte Claudia Pechstein zu Saisonbeginn für Furore. Im zarten Alter von 49 Jahren will sie nun eine weitere Medaille bei den Winterspielen einfahren. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Foto: Johann Groder Skeleton: Jacqueline Lölling führt den Skeleton-Weltcup souverän an. Die 22-Jährige gewann bereits zwei Einzelrennen und hat sich somit in den Kreis der Medaillenkandidatinnen manövriert.

