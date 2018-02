Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Schon jetzt ist die Bilanz der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang besser als in Sotchi vor vier Jahren. Am Sonntag jedoch liegen realistische Medaillenchancen ausschließlich beim Biathlon. Insgesamt stehen sechs Entscheidungen an.

Von Dierk Himstedt, 17.02.2018

Die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang sind für das deutsche Team schon jetzt ein großer Erfolg. Dieser Schwung soll nun auch in die zweite Woche mit hinüber genommen werden, um die aktuelle Führung im Medaillenspiegel zu verteidigen. Die besten Chancen dazu am Sonntag haben die Biathleten. Insgesamt sechs Entscheidungen sollen an diesem Sonntag fallen: neben Biathlon, bei den alpinen Skiläufern und im Freestyle Skiing sowie im Langlauf und Eisschnelllauf.

Beim Massenstart der Herren kämpfen die deutschen Skijäger um die Medaillen. Simon Schempp und Bronzemedaillengewinner in der Verfolgung, Benedikt Doll, haben die Form. Arnd Peiffer kann nach seinem überraschenden Olympiasieg im Sprint befreit auflaufen und der erfahrene Erik Lesser ist immer für eine Überraschung gut. Ob es für Gold reicht, hängt jedoch vor allem von den Favoriten Martin Fourcade und Johannes Thingnes Bö ab, die beide bereits Gold gewonnen haben und ihre Medaillensammlung weiter ausbauen wollen.

Im Riesenslalom der Alpinen haben die deutschen Teilnehmer lediglich Außenseiterchancen. Fritz Dopfer hat es in der bisherigen Weltcup-Saison noch nicht aufs Treppchen geschafft und fährt nach seiner schweren Verletzung aus dem vergangenen Jahr noch seiner Form hinterher. Alexander Schmidt und Linus Straßer müssten schon über sich hinauswachsen, um in den Kampf um die Medaillen eingreifen zu können. Der große Favorit ist nach seinem Olympiasieg in der alpinen Kombination wieder einmal der österreichische Überflieger Marcel Hirscher. Um die Medaillen kämpfen voraussichtlich noch die Mitfavoriten Henrick Kristoffersen und Alexis Pinturault.

Die Entscheidungen am Sonntag Foto: Expa/Johann Groder Ski Alpin, Herren, Riesenslalom, 2.15 Uhr Favoriten: Marcel Hirscher (AUT), Alexis Pinturault (FRA), Henrik Kristoffersen (NOR) Deutsche Starter: Fritz Dopfer, Alexander Schmid, Linus Straßer Olympia-Sieger 2014: Ted Ligety (USA) Weltmeister: Marcel Hirscher (AUT)

Foto: dpa / picture alliance Ski Freestyle, Herren, Slopestyle, 5.15 Uhr Favoriten: Andri Ragletti (SUI), Oystein Braaten (NOR), Oscar Wester (SWE) Deutsche Starter: - keine Olympia-Sieger 2014: Joss Christensen (USA) Weltmeister: McRae Williams (USA)

Foto: dpa / picture alliance Ski Langlauf, Herren, Staffel, 7.15 Uhr Favoriten: Norwegen, Schweden, OAR, Finnland Deutsche Starter: Thomas Bing, Lucas Bögl, Andreas Katz, Jonas Dobler oder Sebastian Eisenlauer Olympia-Sieger 2014: Schweden Weltmeister: Norwegen

Foto: dpa / picture alliance Ski Freestyle, Herren, Sprung, 12 Uhr Favoriten: Maxim Burow (OAR), Jia Zongyang (China), Anton Kuschnir (BLR) Deutsche Starter: - keine Olympia-Sieger 2014: Anton Kuschnir (BLR) Weltmeister: Jonathon Lillis (USA)

Foto: Hendrik Schmidt Biathlon, Herren, Massenstart, 12.15 Uhr Favoriten: Martin Fourcade (Frankreich), Johannes Thingnes Bö (Norwegen), Tarjei Bö (Norwegen), Jakov Fak (Slowenien) Deutsche Starter: Simon Schempp, Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll Olympia-Sieger 2014: Emil Hegle Svendsen (Norwegen) Weltmeister: Simon Schempp

Foto: Soeren Stache Eisschnelllauf, Damen, 500 M, 12.56 Uhr Favoriten: Nao Kodaira (Japan), Vanessa Herzog (Österreich), Lee Sang Hwa (Südkorea) Deutsche Starter: Judith Dannhauer, Gabriele Hirschbichler Olympia-Sieger 2014: Lee Sang Hwa (Südkorea) Weltmeister: Nao Kodaira (Japan)

Einer der Höhepunkte der Spiele ist die Staffel der Langläufer. Das deutsche Quartett hat hier wohl die größten Chancen in der traditionsreichen Disziplin Ski-Langlauf um eine Medaille zu kämpfen. Sie sind allerdings nach den gezeigten Leistungen in der laufenden Weltcup-Saison nur Außenseiter. Favoriten sind wieder einmal die Norweger. Um Medaillen kämpfen wohl die üblichen Verdächtigen aus Schweden, OAR, Frankreich und Finnland.

Bisher ohne Medaille sind auch die Eisschnellläufer geblieben. Das wird sich wohl auch am Sonntag bei den 500 Metern der Frauen nicht ändern. Den deutschen Starterinnen Judith Dannhauer und Gabriele Hirschbichler bleibt nur die Möglichkeit auf einen Überraschungscoup. Favoriten auf die Medaillen sind Weltmeisterin Nao Kodaira aus Japan und die Südkoreanerin Lee Sang Hwa. Gute Chancen werden auch noch der Österreicherin Vanessa Herzog zugerechnet.

Die deutschen Medaillenhoffnungen Foto: Martin Schutt Biathlon: Bei der WM 2017 überstrahlte Laura Dahlmeier mit fünf Goldmedaillen alles. In diesem Winter hatte die Biathletin mit einigen Krankheiten zu kämpfen. Dennoch gewann sie bereits zwei Wettkämpfe.

Foto: Kerstin Joensson Biathlon: Bei den Winterspielen in Sotschi gingen die DSV-Jägerinnen leer aus. 2018 gehören sie wieder zu den aussichtsreichen Kandidaten.

Ski Alpin: Viktoria Rebensburg feierte bereits zwei Weltcup-Siege. Nach dem Ausfall von Felix Neureuther die größte Medaillenhoffnung im Ski Alpin.

Foto: Angelika Warmuth Skispringen: Für Richard Freitag verlief der Saisonauftakt wie ein Traum. Auch durch seinen Auftritt bei der Vierschanzentournee gilt der Skispringer auch von der Großschanze als Medaillenkandidat.

Foto: Patrick Seeger Skispringen: DSV-Adler Andreas Wellinger stand in dieser Saison ein wenig im Schatten von Richard Freitag. Doch auch Wellinger ist im Einzelspringen für eine Medaille gut, wie Gold von der Normalschanze bewiesen hat.

Foto: Patrick Seeger Skispringen: Bei den deutschen Skispringern läuft in dieser Saison einiges zusammen. Kein Wunder also, dass das Team um Richard Freitag sich Hoffnungen auf Edelmetall machen darf.

Foto: Heikki Saukkomaa Nordische Kombination: Traditionell gehören die deutschen Nordischen Kombinierer zu den Top-Favoriten auf Edelmetall. Auch wenn es in dieser Saison noch nicht so richtig rund läuft, Johannes Rydzek dürfte für eine Medaille gut sein.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand Nordische Kombination: In der Mannschaft gehört das DSV-Team neben Norwegen zu den Top-Favoriten.

Foto: Jeff Mcintosh Rodeln: Felix Loch feierte schon einige Weltcup-Siege. Die Medaillen sollten über ihn gehen.

Foto: Peter Morgan Rodeln: Auch Nathalie Geisenberger wusste in dieser Saison bereits zu überzeugen und führt den Weltcup an.

Foto: Sebastian Kahnert Rodeln: Um das Rodel-Glück voll zu machen rechnen sich auch Toni Eggert und Sascha Benecken gute Chancen aus. Auch im Team gehört Deutschland zu den Top-Favoriten.

Foto: Caroline Seidel Bob: Johannes Lochner führt den Weltcup im Viererbob souverän an. Somit gehört er auch zu den Medaillenkandidaten bei den Winterspielen.

Foto: Rick Bowmer Eisschnelllauf: Mit einem Paukenschlag sorgte Claudia Pechstein zu Saisonbeginn für Furore. Im zarten Alter von 49 Jahren will sie nun eine weitere Medaille bei den Winterspielen einfahren. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Foto: Johann Groder Skeleton: Jacqueline Lölling führt den Skeleton-Weltcup souverän an. Die 22-Jährige gewann bereits zwei Einzelrennen und hat sich somit in den Kreis der Medaillenkandidatinnen manövriert.

Weitere Medaillen werden noch im Freestyle Skiing vergeben. In den Disziplinen Slopestyle und Sprung (Aerials) kämpfen die Männer um Edelmetall. In unserem Stichtag blicken wir auf das legendäre Viertelfinalspiel beim olympischen Eishockey-Turnier in Albertville zwischen Deutschland und Kanada zurück.