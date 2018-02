Pyeongchang 2018

Natalie Geisenberger fuhr in Lillehammer auf Rang zwei.

Pyeongchang. Acht Entscheidungen stehen am vierten Wettkampftag bei den Winterspielen in Pyeongchang auf dem Programm. Große Medaillenchancen rechnen sich die Rodlerinnen um Tatjana Hüfner und Natalie Geisenberger aus.

Für Thomas Dreßen sind die Olympischen Spiele nicht wirklich perfekt gestartet. Der Gewinner der Streif musste erst einmal pausieren. Aufgrund des anhaltenden Windes wurde die Abfahrt, Dreßens Paradedisziplin, verschoben. Am Donnerstag muss er in der Abfahrt zeigen, ob er diese Olympischen Spiele noch zu seinen eigenen machen kann.

Die Entscheidungen am Dienstag Foto: Gian Ehrenzeller 2.00 Uhr: Snowboard, Halfpipe Damen Favoriten: Chloe Kim, Kelly Clark (beide USA), Liu Jiayu (CHN) Deutsche Starter: - keine Olympia-Sieger 2014: Kaitlyn Farrington (USA) Weltmeister: Cai Xuetong (CHN)

Foto: Luca Bruno/AP 3.00 Uhr: Ski Alpin, Alpine Kombination Herren Favoriten: Alexis Pinturault (FRA), Marcel Hirscher (AUT), Luca Aerni (SUI) Deutsche Starter: Thomas Dreßen, Linus Straßer Olympia-Sieger 2014: Sandro Viletta (SUI) Weltmeister: Luca Aerni (SUI)

Foto: Ulf Palm/Tt 13.30 Uhr: Langlauf, Klassischer Sprint Herren Favoriten: Johannes Hösflot Kläbo, Emil Iversen (beide NOR), Teodor Peterson (SWE) Deutsche Starter: Thomas Bing, Sebastian Eisenlauer Olympia-Sieger 2014: Ola Vigen Hattestad (NOR) Weltmeister: Federico Pellegrino (ITA)

Foto: Peter Kneffel 11.00 Uhr: Shorttrack, 500 m Damen Favoriten: Marianne St-Gelais (CAN), Choi Min Jeong (KOR), Arianna Fontana (ITA) Deutsche Starter: Anna Seidel Olympia-Sieger 2014: Li Jianrou (CHN) Weltmeister: Fan Kexin (CHN)

Foto: Martin Schutt 11.30 Uhr: Rodeln, Einzel Damen 3. und 4. Lauf Favoriten: Natalie Geisenberger, Tatjana Hüfner Deutsche Starter: Natalie Geisenberger, Tatjana Hüfner, Dajana Eitberger Olympia-Sieger 2014: Natalie Geisenberger Weltmeister: Tatjana Hüfner

Foto: Natacha Pisarenko/AP 12.00 Uhr: Curling, Mixed Doppel (Finale) Favoriten: Schweiz, Kanada Deutsche Starter: - nicht qualifiziert Olympia-Sieger 2014: - nicht im Programm Weltmeister: Schweiz

12.00 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m Herren Favoriten: Koen Verwej (NED), Joey Mantia (USA), Sverre Lunde Pedersen (NOR) Deutsche Starter: - keine Olympia-Sieger 2014: Zbigniew Brodka (POL) Weltmeister: Kjeld Nuis (NED)

Foto: Karl-Josef Hildenbrand 13.30 Uhr: Langlauf, Klassischer Sprint Damen Favoriten: Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Östberg (beide NOR), Stina Nilsson (SWE) Deutsche Starter: Katharina Hennig, Hanna Kolb, Sandra Ringwald, Elisabeth Schicho Olympia-Sieger 2014: Maiken Caspersen Falla (SWE) Weltmeister: Maiken Caspersen Falla (SWE)

Am Dienstag startet die DSV-Hoffnung im Riesenslalom. Die Favoriten auf Olympisches Gold sind andere: Alexis Pinturault aus Frankreich und Marcel Hirscher. Deutlich mehr Hoffnungen auf Olympisches Edelmetall dürfen sich die deutschen Rodler machen. Tatjana Hüfner und Natalie Geisenberger haben bereits im Training überzeugt.

Nun stehen die beiden Finalläufe an. Im Skilanglauf fallen gleich zwei Entscheidungen. Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen gehen die Sprinter an den Start. Eine Medaille käme überraschend, ist aber nicht ausgeschlossen.

Beim Mixed-Wettbewerb im Curling wird die Entscheidung ohne deutsche Beteiligung, zwischen Kanada und der Schweiz entschieden. Auch bei der Entscheidung in der Halfpipe beim Snowboard der Frauen ist keine Deutsche am Start.

Die deutschen Medaillenhoffnungen Foto: Martin Schutt Biathlon: Bei der WM 2017 überstrahlte Laura Dahlmeier mit fünf Goldmedaillen alles. In diesem Winter hatte die Biathletin mit einigen Krankheiten zu kämpfen, wenn sie gesund bleibt, führt beim Medaillenkampf kein Weg an ihr vorbei.

Foto: Kerstin Joensson Biathlon: Bei den Winterspielen in Sotschi gingen die DSV-Jägerinnen leer aus. 2018 gehören sie wieder zu den aussichtsreichen Kandidaten.

Ski Alpin: Viktoria Rebensburg feierte bereits zwei Weltcup-Siege. Nach dem Ausfall von Felix Neureuther die größte Medaillenhoffnung im Ski Alpin.

Foto: Angelika Warmuth Skispringen: Für Richard Freitag verlief der Saisonauftakt wie ein Traum. Auch durch seinen Auftritt bei der Vierschanzentournee gilt der Skispringer auch von der Großschanze als Medaillenkandidat.

Foto: Patrick Seeger Skispringen: DSV-Adler Andreas Wellinger stand in dieser Saison ein wenig im Schatten von Richard Freitag. Doch auch Wellinger ist im Einzelspringen für eine Medaille gut, wie Gold von der Normalschanze bewiesen hat.

Foto: Patrick Seeger Skispringen: Bei den deutschen Skispringern läuft in dieser Saison einiges zusammen. Kein Wunder also, dass das Team um Richard Freitag sich Hoffnungen auf Edelmetall machen darf.

Foto: Heikki Saukkomaa Nordische Kombination: Traditionell gehören die deutschen Nordischen Kombinierer zu den Top-Favoriten auf Edelmetall. Auch wenn es in dieser Saison noch nicht so richtig rund läuft, Johannes Rydzek dürfte für eine Medaille gut sein.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand Nordische Kombination: In der Mannschaft gehört das DSV-Team neben Norwegen zu den Top-Favoriten.

Foto: Jeff Mcintosh Rodeln: Felix Loch feierte schon einige Weltcup-Siege. Die Medaillen sollten über ihn gehen.

Foto: Peter Morgan Rodeln: Auch Nathalie Geisenberger wusste in dieser Saison bereits zu überzeugen und führt den Weltcup an.

Foto: Sebastian Kahnert Rodeln: Um das Rodel-Glück voll zu machen rechnen sich auch Toni Eggert und Sascha Benecken gute Chancen aus. Auch im Team gehört Deutschland zu den Top-Favoriten.

Foto: Caroline Seidel Bob: Johannes Lochner führt den Weltcup im Viererbob souverän an. Somit gehört er auch zu den Medaillenkandidaten bei den Winterspielen.

Foto: Rick Bowmer Eisschnelllauf: Mit einem Paukenschlag sorgte Claudia Pechstein zu Saisonbeginn für Furore. Im zarten Alter von 49 Jahren will sie nun eine weitere Medaille bei den Winterspielen einfahren. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Foto: Johann Groder Skeleton: Jacqueline Lölling führt den Skeleton-Weltcup souverän an. Die 22-Jährige gewann bereits zwei Einzelrennen und hat sich somit in den Kreis der Medaillenkandidatinnen manövriert.

