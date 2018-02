Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Auch am dritten Wettkampftag der Olympischen Spiele in Pyeongchang dürfen sich deutsche Athleten Hoffnungen auf Edelmetall machen. So gehen die frisch gebackenen Olympiasieger Arnd Peiffer und Laura Dahlmeier in die Verfolgung. Ein Blick auf Entscheidungen und Medaillenhoffnungen.

Von Simon Bartsch, 11.02.2018

Drei Mal Gold und einmal Bronze - die DOSB-Auswahl ist seit 46 Jahren nicht mehr so erfolgreich in Olympische Winterspiele gestartet. Und der Goldrausch kann auch am dritten Wettkampftag anhalten. Chancen auf Edelmetall haben gleich eine Handvoll deutscher Athleten. Allen voran die beiden frisch gebackenen Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer und Laura Dahlmeier. Für die DSV-Jäger steht jeweils die Verfolgung auf dem Programm. Bei dem anhaltenden Wind werden die Rennen aber keine Selbstläufer. Das zeigte bereits der Männer-Sprint am Sonntag, als Martin Fourcade am Schießstand drei Fehler unterliefen.

In der Nacht zu Montag startet Viktoria Rebensburg in die Wettkämpfe. Wenn denn das Wetter mitspielt. Dann findet der Riesenslalom der Damen statt. Zu den großen Medaillenkandidaten gehören auch Mikaela Shiffrin aus den USA sowie die französische Weltmeisterin Tessa Worley.

Die Entscheidungen am Montag Foto: DPA 2.00 Uhr: Snowboard, Slopestyle Damen Favoriten: Jamie Anderson (USA), Anna Gasser (AUT), Enni Rukajarvi (FIN) Deutsche Starter: Silvia Mittermüller Weltmeister: Laurie Blouin (CAN) Olympia-Sieger 2014: Jamie Anderson (USA)

Foto: Bernat Armangue 2.00 Uhr: Eiskunstlauf, Team-Event Favoriten: Kanada, USA, Olympische Athleten aus Russland Deutsche Starter: - nicht für das Finale qualifiziert Weltmeister: - Olympia-Sieger 2014: Russland

Foto: Angelika Warmuth 2.15 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Damen Favoriten: Viktoria Rebensburg, Tessa Worley (FRA), Mikaela Shiffrin (USA) Deutsche Starter: Viktoria Rebensburg Weltmeister: Tessa Worley (FRA) Olympia-Sieger 2014: Tina Maze (SLO)

Foto: Andrew Medichini 11.10 Uhr: Biathlon, Verfolgung Damen 10 km Favoriten: Laura Dahlmeier, Marte Olsbu (NOR), Veronika Vitkova (CZE) Deutsche Starter: Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz Weltmeister: Laura Dahlmeier Olympia-Sieger 2014: Darja Domratschewa (BEL)

Foto: Michael Kappeler 13.00 Uhr: Biathlon, Verfolgung Herren 12,5 km Favoriten: Arnd Peiffer, Martin Fourcade (FRA), Dominik Windisch (ITA), Julian Eberhard (AUT) Deutsche Starter: Simon Schempp, Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer Weltmeister: Martin Fourcade (FRA) Olympia-Sieger 2014: Martin Fourcade (FRA)

Foto: DPA 11.30 Uhr: Freestyle-Skiing, Buckelpiste Herren Favoriten: Mikael Kingsbury (CAN), Ikuma Horishima (JPN), Dmitri Reicherd (KAZ) Deutsche Starter: - Weltmeister: Ikuma Horishima (JPN) Olympia-Sieger 2014: Alexandre Bilodeau (CAN)

Foto: Mike Ridewood 13.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m Damen Favoriten: Miho Takagi (JPN), Marrit Leenstra (NED) Deutsche Starter: Gabriele Hirschbichler, Roxanne Dufter Weltmeister: Heather Bergsma (USA) Olympia-Sieger 2014: Jorien ter Mors (NED)

Foto: Daniel Karmann 13.50 Uhr: Skispringen, Normalschanze Damen Favoriten: Maren Lundby (NOR), Sara Takanashi (JPN), Katharina Althaus Deutsche Starter: Carina Vogt, Katharina Althaus, Juliane Seyfarth, Ramona Straub Weltmeister: Carina Vogt Olympia-Sieger 2014: Carina Vogt

Zu den Favoriten gehört Carina Vogt bei den Skispringerinnen nicht zwangsläufig. Zu dominant war das Auftreten von der Norwegerin Maren Lundby in dieser Saison. Auch Katharina Althaus machte bislang einen besseren Eindruck. Doch Carina Vogt ist bekannt dafür, dass sie gerade bei den großen Wettbewerben über sich hinaus wachsen kann. So gewann sie überraschend von vier Jahren in Sotchi Gold und sicherte sich im Vorjahr den WM-Titel.

Die deutschen Medaillenhoffnungen Foto: Martin Schutt Biathlon: Bei der WM 2017 überstrahlte Laura Dahlmeier mit fünf Goldmedaillen alles. In diesem Winter hatte die Biathletin mit einigen Krankheiten zu kämpfen, wenn sie gesund bleibt, führt beim Medaillenkampf kein Weg an ihr vorbei.

Foto: Kerstin Joensson Biathlon: Bei den Winterspielen in Sotschi gingen die DSV-Jägerinnen leer aus. 2018 gehören sie wieder zu den aussichtsreichen Kandidaten.

Ski Alpin: Viktoria Rebensburg feierte bereits zwei Weltcup-Siege. Nach dem Ausfall von Felix Neureuther die größte Medaillenhoffnung im Ski Alpin.

Foto: Angelika Warmuth Skispringen: Für Richard Freitag verlief der Saisonauftakt wie ein Traum. Auch durch seinen Auftritt bei der Vierschanzentournee gilt der Skispringer auch von der Großschanze als Medaillenkandidat.

Foto: Patrick Seeger Skispringen: DSV-Adler Andreas Wellinger stand in dieser Saison ein wenig im Schatten von Richard Freitag. Doch auch Wellinger ist im Einzelspringen für eine Medaille gut, wie Gold von der Normalschanze bewiesen hat.

Foto: Patrick Seeger Skispringen: Bei den deutschen Skispringern läuft in dieser Saison einiges zusammen. Kein Wunder also, dass das Team um Richard Freitag sich Hoffnungen auf Edelmetall machen darf.

Foto: Heikki Saukkomaa Nordische Kombination: Traditionell gehören die deutschen Nordischen Kombinierer zu den Top-Favoriten auf Edelmetall. Auch wenn es in dieser Saison noch nicht so richtig rund läuft, Johannes Rydzek dürfte für eine Medaille gut sein.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand Nordische Kombination: In der Mannschaft gehört das DSV-Team neben Norwegen zu den Top-Favoriten.

Foto: Jeff Mcintosh Rodeln: Felix Loch feierte schon einige Weltcup-Siege. Die Medaillen sollten über ihn gehen.

Foto: Peter Morgan Rodeln: Auch Nathalie Geisenberger wusste in dieser Saison bereits zu überzeugen und führt den Weltcup an.

Foto: Sebastian Kahnert Rodeln: Um das Rodel-Glück voll zu machen rechnen sich auch Toni Eggert und Sascha Benecken gute Chancen aus. Auch im Team gehört Deutschland zu den Top-Favoriten.

Foto: Caroline Seidel Bob: Johannes Lochner führt den Weltcup im Viererbob souverän an. Somit gehört er auch zu den Medaillenkandidaten bei den Winterspielen.

Foto: Rick Bowmer Eisschnelllauf: Mit einem Paukenschlag sorgte Claudia Pechstein zu Saisonbeginn für Furore. Im zarten Alter von 49 Jahren will sie nun eine weitere Medaille bei den Winterspielen einfahren. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Foto: Johann Groder Skeleton: Jacqueline Lölling führt den Skeleton-Weltcup souverän an. Die 22-Jährige gewann bereits zwei Einzelrennen und hat sich somit in den Kreis der Medaillenkandidatinnen manövriert.

Weitere Entscheidungen fallen auf dem Eis. So steht das Finale der Frauen über die 1500 Meter auf dem Programm sowie die Entscheidung im Teamwettbewerb der Eiskunstläufer.

