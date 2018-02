Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Am zweiten Tag der Winterspiele stehen sieben Entscheidungen auf dem Programm. Unter anderem will Rennrodler Felix Loch seinen Triumph von Sotchi 2014 wiederholen.

Von Simon Bartsch, 10.02.2018

Die ersten Medaillen sind bereits vergeben. Am Sonntag kommen die nächsten Entscheidungen hinzu. In sieben Disziplinen werden die Olympiasieger gesucht. Bereits in der Nacht zum Montag fallen die ersten Entscheidungen. Zunächst im Slopestyle bei den Snowboardern. Deutsche Athleten sind nicht am Start. Ganz anders die Situation in der Abfahrt. Nach seinem Überraschungserfolg auf der Streif liebäugelt Thomas Dreßen mit einer Medaille. Neben ihm gehen auch Josef Ferstl und Andreas Sander auf die Piste. Doch die Favoriten sind andere: Beat Feuz aus der Schweiz, Matthias Mayer aus Österreich und der Italiener Christof Innerhofer.

Ähnlich sieht die Rollenverteilung im Skilanglauf aus. Dort fällt die Entscheidung am Sonntag im Skiathlon der Herren. Für die deutschen Starter Thomas Bing, Andreas Katz, Lucas Bögl und Jonas Dobler sind die Medaillenplätze eher nicht in Reichweite. Immerhin Außenseiter-Chancen dürfte dagegen Eisschnellläufer Patrick Beckert über die 5000 Meter haben. Top-Favorit ist allerdings Sven Kramer aus den Niederlanden.

Die Entscheidungen am Sonntag 2.00 Uhr: Snowboard, Slopestyle Herren Favoriten: Redmond Gerard (USA), Marcus Kleveland (NOR) Deutsche Starter: - Olympiasieger 2014: Sage Kotsenburg (USA) Weltmeister: Seppe Smits (BEL)

3.00 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Herren Favoriten: Beat Feuz (SUI), Matthias Mayer (AUT), Christof Innerhofer (ITA) Deutsche Starter: Thomas Dreßen, Josef Ferstl, Andreas Sander Olympiasieger 2014: Matthias Mayer (AUT) Weltmeister: Beat Feuz (SUI)

7.15 Uhr: Langlauf, Skiathlon 15 km + 15 km Favoriten: Johannes Kläbo (NOR), Martin Johnsrud Sundby (NOR), Dario Cologna (SUI), Alex Harvey (CAN) Deutsche Starter: Thomas Bing, Andreas Katz, Lucas Bögl, Jonas Dobler Olympiasieger 2014: Dario Cologna (SUI) Weltmeister: Sergei Ustjugow (RUS)

8.00 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m Herren Favoriten: Sven Kramer (NED), Ted-Jan Bloemen (CAN) Deutsche Starter: Patrick Beckert, Moritz Geisreiter Olympiasieger 2014: Sven Kramer (NED) Weltmeister: Ids Postma (NED)

10.50 Uhr: Rodeln, Einzel Herren 3. und 4. Lauf Favoriten: Felix Loch (GER), Wolfgang Kindl (AUT), Roman Repilow, Semen Pawlischenko (beide RUS), Dominik Fischnaller (ITA) Deutsche Starter: Felix Loch, Johannes Ludwig, Andi Langenhan Olympiasieger 2014: Felix Loch (GER) Weltmeister: Wolfgang Kindl (AUT)

11.30 Uhr: Freestyle-Skiing, Buckelpiste Damen Favoriten: Andi Naude (CAN), Perrine Laffont (FRA), Justine Dufour-Lapointe (CAN) Deutsche Starter: Lea Bouard, Katharina Förster Olympiasieger 2014: Justine Dufour-Lapointe (CAN) Weltmeister: Britteny Cox (AUS)

12.15 Uhr: Biathlon, Sprint Herren 10 km Favoriten: Martin Fourcade (FRA), Johannes Thingnes Bö (NOR), Tarjei Bö (NOR), Jakov Fak (SLO) Deutsche Starter: Simon Schempp, Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll Olympiasieger 2014: Ole Einar Björndalen (NOR) Weltmeister: Benedikt Doll (GER)

Die größten Medaillenchancen aus deutscher Sicht darf man am Sonntag Felix Loch einräumen. Der Olympiasieger von 2014 startet seine Läufe 3 und 4 im Rennrodeln. Ebenfalls für eine Medaille gut sind die Biathleten. Auch wenn sie bislang nicht an erfolgreichere Zeiten anknüpfen konnten. Im Sprint ist einiges möglich. Die letzte Entscheidung des Tages fällt am Sonntag auf der Buckelpiste. Lea Bouard und Katharina Förster starten für das deutsche Team.

