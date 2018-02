Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Bereits am ersten Wettkampftag stehen die ersten Highlights an. Mit Laura Dahlmeier und Richard Freitag starten deutsche Athleten als Top-Favoriten in die Wettbewerbe. Wir haben zusammengefasst, was uns am Samstag erwartet.

Von Simon Bartsch, 09.02.2018

Mit einer farbenfrohe und beeindruckenden Eröffnungsfeier sind am Freitagmittag die 23. Olympischen Winterspiele eröffnet worden. Angeführt von dem nordischen Kombinierer Eric Frenzel marschierte die DOSB-Auswahl um 12.30 Uhr (MEZ) ein. Felix Loch und Claudia Pechstein ließen den traditionellen Einmarsch der Nationen ausfallen. Sie bereiten sich auf die Wettkämpfe vor.

Denn bereits am ersten Wettkampftag dürfen sich deutsche Athleten berechtige Hoffnungen auf Edelmetall machen. So startet die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier im Sprint über die 7,5 Kilometer. Weitere deutsche Starter sind Denise Herrmann, Franziska Hildebrand und Vanessa Hinz. Auch für Richard Freitag und Andreas Wellinger wird es bereits ernst. Mit Markus Eisenbichler und Karl Geiger schickt Bundestrainer Werner Schuster ein sprungstarkes Team auf die Normalchance.

Die Entscheidungen am Samstag 8.15 Uhr: Langlauf, Skiathlon Damen 7,5 km + 7,5 km Favoriten: Marit Bjørgen (NOR), Heidi Weng (NOR), Ingvild Flugstad Östberg (NOR), Charlotte Kalla (SWE), Teresa Stadlober (AUT) Deutsche Starter: Nicole Fessel, Stefanie Böhler, Katharina Hennig, Victoria Carl Titelverteidiger: Marit Bjørgen (NOR) Weltmeister: Marit Bjørgen (NOR)

11.00 Uhr: Shorttrack, 1500 m Herren Favoriten: Daeheon Hwang (KOR), Sjinkie Knegt (NED), Charles Hamelin (CAN) Deutsche Starter: - Titelverteidiger: Charles Hamelin (CAN) Weltmeister: Sin Da-woon (KOR)

12.00 Uhr: Eisschnelllauf, 3000 m Damen Favoriten: Martina Sablikova (CZE), Ivanie Blondin (CAN), Natalja Woronina (RUS) Deutsche Starter: Claudia Pechstein (GER), Titelverteidiger: Ireen Wüst (NED) Weltmeister: Ireen Wüst (NED)

12.15 Uhr: Biathlon, Sprint Damen 7,5 km Favoriten: Anastasiya Kuzmina (SVK), Veronika Vitková (CZE), Kaisa Mäkäräinen (FIN), Laura Dahlmeier (GER) Deutsche Starter: Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz Titelverteidiger: Anastasiya Kuzmina (SVK) Weltmeister: Gabriela Koukalová (CZE)

13.35 Uhr: Skispringen, Normalschanze Herren Favoriten: Kamil Stoch (POL), Daniel Andre Tande (NOR), Stefan Kraft (AUT), Richard Freitag (GER), Andreas Wellinger (GER) Deutsche Starter: Richard Freitag, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger Titelverteidiger: Kamil Stoch Weltmeister: Stefan Kraft

Mit Claudia Pechstein geht die Grande Dame des Eisschnelllaufs über die 3000 Meter an den Start. Für Pechstein sind es bereits die siebten Olympischen Winterspiele. Mit einer weiteren Goldmedaille würde die 45-jährige Berlinerin Lidija Skoblikowa als erfolgreichste Eisschnellläuferin bei Olympischen Spielen ablösen.

Beim Skiathlon sind mit Nicole Fessel, Stefanie Böhler, Katharina Hennig und Victoria Carl ebenfalls vier DSV-Athleten am Start. Wirklich Chancen darf sich das deutsche Team aber nicht ausrechnen. Beim Shorttrack sind keine Athleten am Start.

Die deutschen Medaillenhoffnungen Biathlon: Bei der WM 2017 überstrahlte Laura Dahlmeier mit fünf Goldmedaillen alles. In diesem Winter hatte die Biathletin mit einigen Krankheiten zu kämpfen, wenn sie gesund bleibt, führt beim Medaillenkampf kein Weg an ihr vorbei.

Biathlon: Bei den Winterspielen in Sotschi gingen die DSV-Jägerinnen leer aus. 2018 gehören sie wieder zu den aussichtsreichen Kandidaten.

Ski Alpin: Viktoria Rebensburg feierte bereits zwei Weltcup-Siege. Nach dem Ausfall von Felix Neureuther die größte Medaillenhoffnung im Ski Alpin.

Skispringen: Für Richard Freitag verlief der Saisonauftakt wie ein Traum. Auch durch seinen Auftritt bei der Vierschanzentournee gilt der Skispringer als Medaillenkandidat.

Skispringen: DSV-Adler Andreas Wellinger stand in dieser Saison ein wenig im Schatten von Richard Freitag. Doch auch Wellinger ist im Einzelspringen für eine Medaille gut.

Skispringen: Bei den deutschen Skispringern läuft in dieser Saison einiges zusammen. Kein Wunder also, dass das Team um Richard Freitag sich Hoffnungen auf Edelmetall machen darf.

Nordische Kombination: Traditionell gehören die deutschen Nordischen Kombinierer zu den Top-Favoriten auf Edelmetall. Auch wenn es in dieser Saison noch nicht so richtig rund läuft, Johannes Rydzek dürfte für eine Medaille gut sein.

Nordische Kombination: In der Mannschaft gehört das DSV-Team neben Norwegen zu den Top-Favoriten.

Rodeln: Felix Loch feierte schon einige Weltcup-Siege. Die Medaillen sollten über ihn gehen.

Rodeln: Auch Nathalie Geisenberger wusste in dieser Saison bereits zu überzeugen und führt den Weltcup an.

Rodeln: Um das Rodel-Glück voll zu machen rechnen sich auch Toni Eggert und Sascha Benecken gute Chancen aus. Auch im Team gehört Deutschland zu den Top-Favoriten.

Bob: Johannes Lochner führt den Weltcup im Viererbob souverän an. Somit gehört er auch zu den Medaillenkandidaten bei den Winterspielen.

Eisschnelllauf: Mit einem Paukenschlag sorgte Claudia Pechstein zu Saisonbeginn für Furore. Im zarten Alter von 49 Jahren will sie nun eine weitere Medaille bei den Winterspielen einfahren. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Skeleton: Jacqueline Lölling führt den Skeleton-Weltcup souverän an. Die 22-Jährige gewann bereits zwei Einzelrennen und hat sich somit in den Kreis der Medaillenkandidatinnen manövriert.

Auch für die Rennrodler wird es ernst. Der Olympiasieger von 2014, Felix Loch, startet das Unterfangen Titelverteidigung. Am Samstag stehen die ersten beide Läufe auf dem Programm, bevor am Sonntag die Entscheidung fällt.

