Olympischer Stichtag

Lake Placid. Die Olympischen Spiele in Lake Placid stoßen in Europa auf wenig Gegenliebe. Sie sind unorganisiert und die eigenwillige Regelauslegung führt zu einer Medaillenflut bei den US-Amerikanern.

So richtig wollen das Wetter und die Olympischen Spiele einfach nicht zusammen passen. Wie bereits in St. Moritz vier Jahre zuvor bereitet die Wärme den Organisatoren der Spiele in Lake Placid ebenfalls Kopfzerbrechen. Dabei haben sie viel für erfolgreiche Spiele der US-Sportler getan. Sehr zum Ärgernis der europäischen Starter. Vor allem der Eisschnelllauf sorgt schon am Eröffnungstag, an diesem 4. Februar, für Unmut. Bei den Spielen soll der in den USA übliche Massenstart zum Einsatz kommen. Das führt zum Boykott der finnischen Läufer. Auf dem Eis des gefrorenen Lake Mirror wird mit harten Bandagen gekämpft. Vor allem von Lokalmatador John Shea, der unter frenetischem Jubel zwei Goldmedaillen einfährt.

Über die 10.000-Meter herrscht dann eine kollektive Arbeitsverweigerung. Niemand will die Führung übernehmen. Es kommt zu Stehversuchen. Bis den Norwegern der Kragen platzt und sie aufgeben. Schließlich wird das Rennen annulliert und wiederholt – mit den Norwegern. So gewinnt Ivar Ballangrund Silber. Es ist eine von zwei Medaillen, die in dieser Disziplin nicht an die USA oder Kanada gehen. Drei Wochen später findet auf dem Lake Mirror die Weltmeisterschaft statt. dieses Mal mit dem gewohnten Zweierstart – sämtliche Medaillen gehen nach Norwegen, die Gastgeber spielen keine Rolle.

Die Begeisterung für die Spiele hält sich dieser Tage noch in Grenzen. Gerade die Nordischen Sportarten finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein weiterer Kritikpunkt ist die mangelnde Organisation. So fehlt es unter anderem an Medizinern und Sanitätern. Zum Beispiel an der Bobbahn. Das wird den deutschen Startern schon beim Training zum Verhängnis. Nach zahlreichen Stürzen läuft das dezimierte deutsche Bob-Team mit Krücken oder humpelnd bei der Eröffnungsfeier ins Stadion.

Besser läuft es für die amerikanischen Bobfahrer um Anschieber Edward Eagan. Er holt im Viererbob die Goldmedaille und schreibt damit Olympische Geschichte. Eagan hatte bei den Sommerspielen 1920 in Antwerpen die Goldmedaille im Boxen gewonnen. Er ist bis heute der einzige Sportler der Gold bei Winter- und Sommerspielen in unterschiedlichen Disziplinen gewonnen hat.