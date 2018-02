Olympischer Stichtag

Innsbruck. Für Franz Klammer werden für die Olympischen Spiele in Innsbruck extra revolutionäre Skier entwickelt. Doch der Skirennfahrer entscheidet sich für seine alten Bretter und fährt zu Gold.

Der Winter hat noch gar nicht richtig begonnen, als die zweiten Spiele in Innsbruck ihre großen Schatten bereits vorauswerfen. Mit der Entwicklung eines revolutionären Abfahrtskis versetzt die Skifirma Fischer ganz Österreich in eine frühzeitige Euphorie. Er wurde extra für den Nationalhelden Franz Klammer hergestellt. In der Alpenrepublik ist man sich sicher: Mit diesen Brettern führt kein Weg an Klammers Gold vorbei. Damit die Medaille nicht in Gefahr gerät werden die Skier an einem geheimen Ort gelagert. Erst zu den Spielen sollen sie veröffentlicht werden, heißt es. Forscher nennen sie eine Wunderwaffe. Eine halbe Sekunde sollen auf 300 Meter damit zu gewinnen sein. Das Unternehmen verspricht ein ruhigeres Fahrverhalten und absolute Kontrolle.

Der Wunderski wird tatsächlich erst pünktlich zu den Winterspielen an diesem 5. Februar zum ersten Wettkampftag ausgepackt. Aber dann auch ziemlich schnell wieder eingepackt. Klammer traut dem Braten nicht. Er kann nicht wissen, welche Erfolge das Unternehmen mit den Skiern tatsächlich feiert. Klammer schnallt sich seine alten Skier um, lässt die Wudnerwaffe vom Servicemann wegtragen und stellt sich dem Duell mit dem Abfahrtssieger der Spiele von 1972, dem Schweizer Bernhard Russi.

60.000 Zuschauer säumen die Abfahrt am Patscherkofel. Über 3000 Meter müssen auf einer Höhendistanz von 870 Metern zurückgelegt werden. Nach einer langen Durststrecke erreicht der Schweizer Russi tatsächlich mit Bestzeit das Ziel. Dann kommt Klammer. Die Bedingungen sprechen nicht für ihn. Die Piste hat unter dem Wetter gelitten. Nach einem verheerenden Fahrfehler liegt er bei der ersten Zwischenzeit tatsächlich hinter seinem Kontrahenten. Doch dank seiner tollkühnen Fahrweise holt er Hundertstel um Hundertstel auf und erreicht mit 22 Hundertstelsekunden Vorsprung das Ziel.

Der Kärntener gewinnt nach Olympia noch einige Weltcups, bevor er sich in den Motorsport verabschiedet. Er ist bis heute der erfolgreichste Abfahrer der Weltcup-Geschichte. Der Lochski feiert mit Pirmin Zurbriggen später Erfolge. Anfang der 90er verschwindet er wieder.