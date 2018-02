Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Natalie Geisenberger hat zum zweiten Mal Olympisches Einzel-Gold im Rodeln gewonnen. Die 30-Jährige setzte sich vor ihrer Landsfrau Dajana Eitberger durch.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.02.2018

Die deutschen Rennrodler haben am vierten Wettkampftag der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang die nächsten beiden Medaillen eingefahren. Natalie Geisenberger setzte sich in einem spannenden Wettbewerb gegen ihre Landsfrau Dajana Eitberger sowie die Kanadierin Alex Gough durch. Tatjana Hüfner musste sich mit dem vierten Platz zufrieden geben. Nach Einzel-Bronze 2010 in Vancouver sowie Gold im Einzel und der neu eingeführten Teamstaffel 2014 in Sotschi ist Geisenberger die erfolgreichste Rodlerin der Olympia-Geschichte.

Zuvor hatte Thomas Dreßen einen guten neunten Platz in der Alpinen Kombination eingefahren. Der Streif-Sieger hatte nach der Abfahrt sogar noch geführt, musste sich aber den Technik-Spezialisten nach dem Slalom geschlagen geben. Der Sieg ging erwartungsgemäß an den Österreicher Marcel Hirscher, vor den Franzosen Alexis Pinturault und Victor Muffat-Jeandet. Mit der starken Abfahrt untermauerte Kitzbühel-Sieger Dreßen seine Stellung als Medaillenkandidat für die Spezial-Schussfahrt am Donnerstag.

Unterdessen wurde der Japaner Kei Saito des Dopings überführt. Der Shorttracker wurde am 4. Februar vor Beginn der Wettbewerbe positiv auf die maskierende Substanz Acetazolamid getestet und vorläufig gesperrt, wie der Internationale Sportgerichtshof CAS am Dienstag mitteilte. Der 21-Jährige habe das Olympische Dorf freiwillig verlassen.

Die deutschen Medaillengewinner Favoritensieg bei den Rodlerinnen: Natalie Geisenberger gewinnt ihre zweite einzelmedaille.

Silber ging überraschend an Dajana Eitberger.

Foto: Daniel Karmann Silber für Katharina Althaus. Die 21-Jährige aus Oberstdorf musste sich von der Normalschanze nur der Norwegerin Maren Lundby geschlagen geben.

Foto: Hendrik Schmidt Biathlet Benedikt Doll hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Bronze im Verfolgungsrennen gewonnen.

Foto: Michael Kappeler Biathlon-Star Laura Dahlmeier hat sich in Pyeongchang im zweiten Rennen zum zweiten Mal zur Olympiasiegerin gekrönt.

Foto: Hendrik Schmidt Arnd Peiffer gewinnt den Biathlon-Sprint.

Foto: Daniel Karmann Für Johannes Ludwig gab es Bronze beim Rodeln.

Foto: Hendrik Schmidt Laura Dahlmeier gewinnt die erste Goldmedaille für den DOSB bei den Spielen in Pyeongchang.

Foto: Angelika Warmuth Andreas Wellinger krönt sich zum Sieg auf der Normalschanze.

Die erste Medaille am vierten Wettkampftag fuhr erwartungsgemäß die US-Amerikanerin Chloe Kim ein. Das 17-jährige Ausnahmetalent gewann überlegen die Snowboard-Halfpipe-Konkurrenz. Für ihren besten Auftritt bekam Kim, deren Eltern aus Südkorea stammen, 98,25 Punkte und lag damit klar vor Silbermedaillengewinnerin Liu Jiayu aus China (89,75). Auf dem dritten Platz landete Kims US-Teamkollegin Arielle Gold (85,75). Für die Niederländer hat Kjeld Nuis im vierten Eisschnelllauf-Rennen den vierten Oranje-Erfolg eingefahren.

Auch im Skilanglauf sind weitere Entscheidungen gefallen. Stina Nilsson aus Schweden gewann den Sprint der Frauen, der Norweger Johannes Hösflot Kläbo die Herren-Konkurrenz. Für die beiden deutschen Starter Thomas Bing und Sebastian Eisenlauer war bereits im Viertelfinale Schluss. Genauso wie bei den Frauen Sandra Ringwald, Katharina Hennig und Elisabeth Schicho. Auch Shorttrackerin Anna Seidel verabschiedete sich im Viertelfinale. Der Sieg ging an die Italienerin Arianna Fontana.

Die Medaillen vom Dienstag Foto: Gregory Bull 2.00 Uhr: Snowboard, Halfpipe Damen Gold: Chloe Kim (USA) Silber: Liu Jiayu (CHN) Bronze: Arielle Gold (USA)

3.00 Uhr: Ski Alpin, Alpine Kombination Herren Gold: Marcel Hirscher (AUT) Silber: Alexis Pinturault (FRA) Bronze: Victor Muffat-Jeandet (FRA)

Foto: Peter Kneffel 11.00 Uhr: Shorttrack, 500 m Damen Gold: Arianna Fontana (ITA) Silber: Yara van Kerkhof (NED) Bronze: Kim Boutin (CAN)

11.30 Uhr: Rodeln, Einzel Damen 3. und 4. Lauf Gold: Natalie Geisenberger (GER) Silber: Dajana Eitberger (GER) Bronze: Alex Gough (CAN)

Foto: Peter Kneffel 12.00 Uhr: Curling, Mixed Doppel (Finale) Gold: Kanada Silber: Schweiz Bronze: OAR

Foto: Peter Kneffel 12.00 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m Herren Gold: Kjeld Nuis (NED) Silber: Patrick Roest (NED) Bronze: Kim Min Seok (KOR)

Foto: Hendrik Schmidt 13.30 Uhr: Langlauf, Klassischer Sprint Herren Gold: Johannes Hösflot Kläbo (NOR) Silber: Federico Pellegrino (ITA) Bronze: Alexander Bolschunow (RUS)

13.30 Uhr: Langlauf, Klassischer Sprint Damen Gold: Stina Nilsson (SWE) Silber: Maiken Caspersen Falla (NOR) Bronze: Julia Belorukowa (OAR)

(Mit Material von dpa)