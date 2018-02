Kleiderpanne in Pyeongchang

Pyeongchang. Die französische Top-Eistänzerin Gabriella Papadakis hat während ihres Laufs mehr mit ihrem Kleid zu tun, als mit dem Kurzprogramm. Dennoch läuft sie mit ihrem Partner Guillaume Cizeron auf einen guten zweiten Platz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.02.2018

Mit Katarina Witt hat die ARD auch bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang eine ausgewiesene Eislauf-Expertin vor Ort. Witt hat selbst Gold bei den Spielen in Sarajevo und Calgary gewonnen, ist viermalige Weltmeisterin, die großen Revues gelaufen und hat bei TV-Sendern der ganzen Welt ihr Fachwissen immer wieder unter Beweis gestellt. Und auch vor dem Kurzprogramm der Eistänzer bei den aktuellen Spielen glänzte sie vorab mit Know-How. Auf Gerhard Dellings Frage, auf was es denn beim Eistanz ankomme, deutete sie unter anderem an, dass der Eistanz einfach sexy sei, mit den knappen Kleidchen. Vermutlich wusste sie zu diesem Zeitpunkt schon von dem Fehlgriff des Paares Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron.

Das französische Duo gehört zur Weltspitze des Eistanzes. 2015 und 2016 wurden Papadakis und Cizeron Weltmeister, 2017 reichte es zu Silber hinter den Kanadiern Tessa Virtue und Scott Moir, dem aktuell vermutlich komplettesten Paar. Jetzt sind die Franzosen nach Südkorea gekommen, um Wiedergutmachung zu betreiben. Das Ziel heißt Gold. Dafür haben die beiden viel investiert. Doch ganz so weit wollte das Paar dann bestimmt nicht gehen.

Ausgerechnet im Kurzprogramm löste sich bei der 22-Jährigen der Neckholder ihres glitzernden Kleidchens. Und schon nahm das Drama seinen Lauf. Das verrutsche und Papadakis linke Brust war entblößt. "Da ist mein schlimmster Alptraum ausgerechnet bei Olympia wahr geworden. Ich hatte keine Chance, ich konnte nur weiterlaufen und beten", sagte die 22-Jährige. "Wir können stolz auf uns sein, weil wir trotzdem noch eine super Leistung gezeigt haben."

Und das tat Papadakis. Selbst bei der Verbeugung hatte sie ihr Kleid noch nicht gerichtet. Trotz des Malheurs belegt das Duo vor der finalen Kür Platz zwei. Hinter den starken Kanadiern Tessa Virtue und Scott Moir. Das Problem mit dem Kleid kommt nicht selten vor. Auch von Katarina Witt gibt es ähnliche Fotos. Sie kann über die Pannen von damals lachen. Denn neben ihrer Tätigkeit als Eisläuferin und TV-Expertin glänzte sie auch als Modell für den Playboy.