Olympia 2018

Pyeongchang. In wenigen Minuten werden im südkoreanischen Pyeongchang die 23. Olympischen Winterspiele eröffnet. 102 Wettbewerbe werden in 15 Disziplinen ausgetragen. Wir haben den Zeitplan zusammengestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.02.2018

Nach den Spielen in Sapporo 1972 und Nagano 1998 finden somit zum dritten Mal die Olympischen Winterspiele in Asien statt. Beim dritten Anlauf sollte es für die südkoreanische Stadt Pyeongchang also reichen. In 102 Wettbewerben in 15 Disziplinen werden die Olympiasieger gesucht.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) schickt erneut eine schlagkräftige Delegation nach Ostasien. Allen voran die Biathleten, Nordischen Kombinierer, Rodler und Skispringer gehören traditionell zu den Medaillenanwärtern. Aber auch im Bobfahren und Ski Alpin darf sich das deutsche Team Medaillenchancen ausrechnen. Mit Felix Neureuther fällt allerdings auch ein Hoffnugnsträger verletzt aus. Bei den Spielen vor vier Jahren in Sotschi erreichte die deutsche Delegation neunzehn Medaillen. Gold gingen unter anderem an Maria Höfl-Riesch, Carina Vogt und Eric Frenzel.

Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele Foto: Ju Huanzong Tänzer und Künstler präsentieren das Showprogramm.

Foto: Michael Kappeler IOC-Präsident Thomas Bach (l), der südkoreanische Staatschef Moon Jae (2.v.l.) und seine Frau Kim Jung-sook, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender (oben Mitte) beobachten die Eröffnungsfeier.

Eric Frenzel trägt die deutsche Fahne.



Das deutsche Team in Pyeongchang.

Auch Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier nimmt an der Eröffnungsfeier teil.

Eine farbenfrohe und traditionelle Eröffnungsfeier.

Foto: Michael Sohn Das kleine Team Ghana wird von Fahnenträger Akwasi Frimpong (r) in das Olympiastadion geführt.

Foto: Peter Kneffel Russische Fans feuern die Eiskunstläufer Jewgenia Tarasowa und Wladimir Morosow vom Team "Olympischer Athleten aus Russland" beim Vorkampf an.

Bei den Spielen 2018 könnte es bereits am ersten Wettkampftag Medaillen geben. Laura Dahlmeier startet sicherlich nicht chancenlos in der 7,5 Kilometer-Distanz der Biathleten und auch die Skispringer des DSV haben mit Richard Freitag von der Normalchance ein heißes Eisen im Feuer.

Wir bieten täglich die nächtliche Zusammenfassung an.

Der Zeitplan der Winterspiele Foto: Lee Jin-Man Freitag, 09.02.2018 12.00 Uhr Eröffnungsfeier

Foto: Martin Schutt Samstag, 10.02.2018 8.15 Uhr: Langlauf, Skiathlon Damen 7,5 km + 7,5 km 11.00 Uhr: Shorttrack, 1500 m Herren 12.00 Uhr: Eisschnelllauf, 3000 m Damen 12.15 Uhr: Biathlon, Sprint Damen 7,5 km 13.35 Uhr: Skispringen, Normalschanze Herren

Foto: Arno Burgi Sonntag, 11.02.2018 2.00 Uhr: Snowboard, Slopestyle Herren 3.00 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Herren 7.15 Uhr: Langlauf, Skiathlon 15 km + 15 km 8.00 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m Herren 10.50 Uhr: Rodeln, Einzel Herren 3. und 4. Lauf 11.30 Uhr: Freestyle-Skiing, Buckelpiste Damen 12.15 Uhr: Biathlon, Sprint Herren 10 km

Foto: Matthias Schrader Montag, 12.02.2018 2.00 Uhr: Snowboard, Slopestyle Damen 2.00 Uhr: Eiskunstlauf, Team-Event 2.15 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Damen 11.10 Uhr: Biathlon, Verfolgung Damen 10 km 13.00 Uhr: Biathlon, Verfolgung Herren 12,5 km 11.30 Uhr: Freestyle-Skiing, Buckelpiste Herren 13.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m Damen 13.50 Uhr: Skispringen, Normalschanze Damen

Foto: Marcel Kusch Dienstag, 13.02.2018

1.00 Uhr: Curling, Mixed Doppel (Spiel um Platz 3) 2.00 Uhr: Snowboard, Halfpipe Damen 3.00 Uhr: Ski Alpin, Alpine Kombination Herren 9.30 Uhr: Langlauf, Klassischer Sprint Herren und Damen 11.00 Uhr: Shorttrack, 500 m Damen 11.30 Uhr: Rodeln, Einzel Damen 3. und 4. Lauf 12.00 Uhr: Curling, Mixed Doppel (Finale) 12.00 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m Herren

Foto: Nathan Bilow Mittwoch, 14.02.2018 2.15 Uhr: Ski Alpin, Slalom Damen 2.30 Uhr: Snowboard, Halfpipe Herren 7.00 Uhr: Nordische Kombination, Normalschanze und 10 km Herren 11.00 Uhr: Eisschnelllauf, 1000 m Damen 12.05 Uhr: Biathlon, Einzel Männer 20 km 12.20 Uhr: Rodeln, Doppelsitzer Herren

Foto: Julie Jacobson Donnerstag, 15.02.2018 2.00 Uhr: Snowboard Cross Herren 2.30 Uhr: Eiskunstlauf, Paarlauf 3.00 Uhr: Ski Alpin, Super-G Herren 7.30 Uhr: Langlauf, Freistil Damen 10 km 12.00 Uhr: Biathlon, Einzel Frauen 15 km 12.00 Uhr: Eisschnelllauf, 10000 m Herren 13.30 Uhr: Rodeln, Teamstaffel

Foto: Rick Bowmer Freitag, 16.02.2018 1.30 Uhr: Skeleton, Herren 3. und 4. Lauf 2.00 Uhr: Snowboard Cross Damen 7.00 Uhr: Langlauf, Freistil Herren 15 km 12.00 Uhr: Freestyle-Skiing, Sprungschanze Damen 12.00 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m Damen

Foto: Martti Kainulainen Samstag, 17.02.2018 2.00 Uhr: Freestyle-Skiing, Slopestyle Damen 2.00 Uhr: Eiskunstlauf, Einzel Herren 3.00 Uhr: Ski Alpin, Super-G Damen 10.30 Uhr: Langlauf, Staffel Damen Klassisch/Freistil 4 x 5 km 11.00 Uhr: Shorttrack, 1000 m Herren und 1500 m Damen 12.15 Uhr: Biathlon, Massenstart Damen 12,5 km 12.20 Uhr: Skeleton, Damen 3. und 4. Lauf 13.30 Uhr: Skispringen, Großschanze Herren

Foto: Martin Schutt Sonntag, 18.02.2018 2.00 Uhr: Frestyle-Skiing, Slopestyle Herren 2.15 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Herren 7.15 Uhr: Langlauf, Staffel Herren Klassisch/Freistil 4 x 10 km 12.00 Uhr: Freestyle-Skiing, Sprungschanze Herren 12.00 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m Damen 12.15 Uhr: Biathlon, Massenstart Herren 15 km

Foto: Hendrik Schmidt Montag, 19.02.2018 12.00 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m Herren 12.15 Uhr: Bob, 2-Sitzer Herren 3. und 4. Lauf 13.30 Uhr: Skispringen, Großschanze Team Herren

Foto: Patrick Seeger Dienstag, 20.02.2018 2.00 Uhr: Eiskunstlauf, Eistanz 2.30 Uhr: Freestyle-Skiing, Halfpipe Damen 1.00 Uhr: Shorttrack, 3000 m Staffel Damen 11.00 Uhr: Nordische Kombination, Großschanze Einzel Herren 12.15 Uhr: Biathlon, Mixed Staffel

Foto: Charles Krupa Mittwoch, 21.02.2018 3.00 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Damen 3.30 Uhr: Freestyle-Skiing, Skicross Herren 9.00 Uhr: Langlauf, Team Sprint Freistil Herren und Damen 12.00 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung Herren und Damen 12.40 Uhr: Bob, 2-Sitzer Damen 3. und 4. Lauf

Foto: Karl-Josef Hildenbrand Donnerstag, 22.02.2018 2.15 Uhr: Ski Alpin, Slalom Herren 3.30 Uhr: Freestyle-Skiing, Halfpipe Herren 8.30 Uhr: Nordische Kombination, Großschanze Team Herren 8.30 Uhr: Eishockey, Spiel um Platz 3 Damen 11.00 Uhr: Shorttrack, 500 m Herren, 5000 m Staffel Herren und 1000 m Damen 12.15 Uhr: Biathlon, Staffel Damen 4 x 6 km 13.00 Uhr: Eishockey, Finale Damen

Foto: Martin Schutt Freitag, 23.02.2018 2.00 Uhr: Snowboard, Big Air Finale Damen 2.00 Uhr: Eiskunstlauf, Einzel Damen 3.00 Uhr: Ski Alpin, Alpine Kombination Damen 3.30 Uhr: Freestyle-Skiing, Skicross Herren 11.00 Uhr: Eisschnelllauf, 1000 m Herren 12.00 Uhr: Curling, Spiel um Platz 3 Herren 12.15 Uhr: Biathlon, Staffel Herren 4 x 7,5 km

Foto: Carina Johansen Samstag, 24.02.2018 1.00 Uhr: Curling, Finale Herren 2.00 Uhr: Snowboard, Big Air Finale Herren 3.00 Uhr: Ski Alpin, Team-Event 4.00 Uhr: Snowboard, Parallel Riesenslalom Herren und Damen 5.30 Uhr: Langlauf, Massenstart Herren klassisch 50 km 12.00 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart Herren und Damen 12.00 Uhr: Curling, Spiel um Platz 3 Damen 13.00 Uhr: Eishockey, Spiel um Platz 3 Herren

Foto: Marius Becker Sonntag, 25.02.2018 1.00 Uhr: Curling, Finale Damen 1.30 Uhr: Bob, 4-Sitzer Herren 3. und 4. Lauf 7.00 Uhr: Eishockey, Finale Herren 7.15 Uhr: Langlauf, Massenstart Damen klassisch 30 km 12.00 Uhr: Schlussfeier