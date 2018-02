Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Das deutsche Eishockey-Team setzte sich gegen die Schweiz durch. Die Kombinierer haben bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang von der Großschanze einen Dreifach-Sieg eingefahren. Die Biathleten gingen im Mixed leer aus.

Die deutschen Kombinierer haben bei den Winterspielen in Pyeongchang ihre Ausnahmestellung einmal mehr unter Beweis gestellt. In einem beeindruckenden Finish sicherten sich Johannes Rydzek, Fabian Rießle und Eric Frenzel im Alpensia Nordic Park Gold, Silber und Bronze. Drei deutsche Kombinierer auf einem olympischen Podest hatte es zuvor nur 1976 in Innsbruck durch Ulrich Wehling, Urban Hettich und Konrad Winkler gegeben. Nach der starken Vorstellung geht das deutsche Team auch im Staffel-Wettbewerb als Goldfavorit ins Rennen.

Nach dem Springen hatten die deutschen Starter noch 24 bis 34 Sekunden Rückstand auf den führenden Japaner Akito Watabe. Jarl Magnus Riieber aus Norwegen ging als Zweiter in die Loipe.

Protest der Biathleten abgelehnt

Trotz starken Leistungen von Laura Dahlmeier und Erik Lesser hat die deutsche Mixed-Staffel eine weitere Medaille im Biathlon knapp verpasst. Beim Sieg der Franzosen mussten sich die deutschen Skijäger erst im Zielsprint den Italienern geschlagen geben. Da Dominik Windisch auf der Zielgeraden aber dem Schlussläufer Arnd Peiffer den Weg versperrte, hatte die deutsche Mannschaft Protest eingelegt. Dieser wurde aber abgelehnt. Silber ging an Norwegen.

Dabei hatte es für die deutsche Staffel lange sehr gut ausgesehen. Nach einer starken Auftaktrunde von Vanessa Hinz brachte Dahlmeier die deutsche Staffel in der zweiten Runde in Front und übergab mit nahezu einer halben Minute Vorsprung Erik Lesser. Der Vierte des Massenstarts musste einen Nachlader hinnehmen übergab aber ebenfalls als Führender auf Arnd Peiffer, der für den erkrankten Simon Schempp eingesprungen war. Peiffer leistete sich im Liegendschießen bereits zwei Fehler und öffnete damit die Tür für Martin Fourcade. Im Stehendschießen musste Peiffer sogar eine Strafrunde hinnehmen, sowohl Norwegen als auch Italien zogen vorbei.

Die Medaillen am Dienstag Foto: Peter Kneffel Eiskunstlauf, Eistanz, Kür, 2 Uhr Gold: Tessa Virtue/Scott Moir (CAN) Silber: Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (FRA) Bronze: Maia Shibutani und Alex Shibutani (USA)

Ski Freestyle, Frauen, Halfpipe, 2.30 Uhr Gold: Cassie Sharpe (CAN) Silber: Marie Martinod (FRA) Bronze: Brita Sigourney (USA)

Foto: Michael Kappeler Biathlon, Mixed, Staffel, 12.15 Uhr Gold: Frankreich Silber: Norwegen Bronze: Italien

Nordische Kombination, Herren, Großschanze, 11/13.45 Uhr Gold: Johannes Rydzek Silber: Fabian Rießle Bronze: Eric Frenzel

Foto: David J. Phillip/AP Shorttrack, Frauen, 3000 Meter Staffel, 12.29 Uhr Gold: Südkorea Silber: Italien Bronze: Niederlande

DEB-Team erstmals seit 16 Jahren wieder in Olympia-Viertelfinale

Deutschlands Eishockey-Aufschwung geht mit dem Viertelfinal-Hattrick bei großen Turnieren weiter. Zum ersten Mal seit 16 Jahren steht die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm durch das 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Schweiz bei Olympischen Winterspielen wieder unter den besten Acht. Dort kann das deutsche Team an diesem Mittwoch gegen Weltmeister Schweden (13.10 Uhr MEZ/ZDF und Eurosport) den größten Erfolg seit Olympia-Bronze 1976 perfekt machen.

Nürnbergs Leo Pföderl (2. Minute) und Yannic Seidenberg nach 26 Sekunden in der Verlängerung schossen gegen den Erzrivalen im Alles-oder-nichts-Spiel in Pyeongchang vor zahlreichen aktuellen und ehemaligen deutschen Olympia-Athleten die Tore. Für die Schweiz war Simon Moser (24.) erfolgreich. Wie schon bei den WM-Turnieren 2016 und 2017 steht Deutschland damit auch bei Olympia wieder unter den besten acht Nationen der Welt. Zuletzt war das 2002 in Salt Lake City gelungen. Damals hatte Deutschlands NHL-Rekordspieler Sturm noch selbst mit auf dem Eis gestanden.

Favoritensieg für Tessa Virtue und Scott Moir

In der Nacht hat es bereits die ersten Entscheidungen gegeben. Unter anderem den Favoritenerfolg des kanadischen Einslauf-Paares Tessa Virtue und Scott Moir. Die Weltmeister setzten sich im Eistanz vor den Franzosen Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron durch. Papadakis hatte im Kurzprogramm für Aufsehen gesorgt. Nicht nur aufgrund ihrer Leistung, der 22-Jährigen war der Neckholder gerissen und das Kleid verrutscht. Bronze ging an die amerikanischen Geschwister Maia und Alex Shibutani. Das deutsche Duo Kavita Lorenz und Joti Polizoakis landete auf einem guten 16. Platz.

Die deutschen Medaillengewinner Foto: Daniel Karmann Johannes Rydzek gewinnt Gold für die Nordischen Kombinierer.

Foto: Barbara Gindl Fabian Rießle sicherte sich hinter seinem Teamkollegen Silber.

Foto: Daniel Karmann Für den Goldmedaillen-Gewinner von der Normalschanze gab es Bronze.

Foto: Daniel Karmann Über Silber freuten sich die deutschen Skispringer im Teamwettbewerb. Für Andreas Wellinger war es nach Gold von der Normal- und Silber von der Großschanze bereits die dritte Medaille.

Foto: Tobias Hase Gleich zwei Sieger gab es in der Zweierbob-Konkurrenz. Francesco Friedrich und Thorsten Margis kamen nach vier Läufen zeitgleich mit Justin Kripps and Alexander Kopacz aus Kanada ins Ziel.

Foto: Hendrik Schmidt Auch wenn letztlich nur eine Fußspitze zu Gold fehlte, war die Freude über Silber im Massenstart bei Simon Schempp groß.

Foto: Daniel Karmann Nach Gold von der Normalschanze sicherte sich Andreas Wellinger auch Silber. Nur Kamil Stoch war von der Großschanze besser.

Foto: Tobias Hase Zur Halbzeit lag Jacqueline Lölling noch in Front. Nach einem Fahrfehler im dritten Lauf auf Bronze. Mit einem starken Finalllauf verbesserte sie sich aber noch auf Rang zwei.

Foto: Tobias Hase Im Teamwettbewerb gewannen Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl und Tobias Arlt (hier im Bild) im Eiskanal das dritte Edelmetall für den DSV.

Foto: Peter Kneffel Aljona Savchenko und Bruno Massot haben das Unmögliche noch wahr gemacht und nach dem vierten Platz im Kurzprogramm Gold im Paarlauf gewonnen.

Foto: Angelika Warmuth Dritter Start, dritte Medaille. Nach zwei Triumphen hat Laura Dahlmeier Bronze im einzel gewonnen.

Foto: Tobias Hase Das Rodel-Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erneut Gold gewonnen.

Foto: Roman Koksarov Toni Eggert/Sascha Benecken holten beim Rodeln Bronze.

Foto: Daniel Karmann Kombinierer Eric Frenzel hat wie vor vier Jahren erneut Gold im olympischen Einzel-Wettbewerb von der Normalschanze geholt.

Favoritensieg bei den Rodlerinnen: Natalie Geisenberger gewinnt ihre zweite einzelmedaille.

Silber ging überraschend an Dajana Eitberger.

Foto: Daniel Karmann Silber für Katharina Althaus. Die 21-Jährige aus Oberstdorf musste sich von der Normalschanze nur der Norwegerin Maren Lundby geschlagen geben.

Foto: Hendrik Schmidt Biathlet Benedikt Doll hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Bronze im Verfolgungsrennen gewonnen.

Foto: Michael Kappeler Biathlon-Star Laura Dahlmeier hat sich in Pyeongchang im zweiten Rennen zum zweiten Mal zur Olympiasiegerin gekrönt.

Foto: Hendrik Schmidt Arnd Peiffer gewinnt den Biathlon-Sprint.

Foto: Daniel Karmann Für Johannes Ludwig gab es Bronze beim Rodeln.

Foto: Hendrik Schmidt Laura Dahlmeier gewinnt die erste Goldmedaille für den DOSB bei den Spielen in Pyeongchang.

Foto: Angelika Warmuth Andreas Wellinger krönt sich zum Sieg auf der Normalschanze.

Über einen hervorragenden achten Rang freute sich unterdessen Sabrina Cakmakli aus Partenkirchen. "Top Acht in der Welt bei Olympischen Spielen, das ist ordentlich", sagte Heli Herdt, der sportliche Leiter der deutschen Freestyler, ergänzte aber auch: "Es geht mehr, das wissen wir, aber man muss es dann halt auch im Wettkampf runterbringen." Den Olympiasieg sicherte sich Cassie Sharpe aus Kanade, vor der Französin Marie Martinod sowie Brita Sigourney aus den USA.

Gastgeber Südkorea darf sich über eine weitere Goldmedaille freuen. Die südkoreanische Staffel gewann das Shorttrack-Finale.