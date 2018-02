Pyeongchang 2018

Herren-Staffel: Erik Lesser (l) aus Deutschland übergibt an Benedikt Doll.

Pyeongchang. Das deutsche Eishockey-Team hat bei den Olympischen Spielen sensationell das Finale erreicht. Die Deutschen schlugen Goldfavorit Kanada mit 4:3. Die Biathlon-Staffel der Männer gewann Bronze. Ein Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.02.2018

Unfassbar, unbeschreiblich, einfach sensationell: Deutschlands Eishockey-Wunderteam greift tatsächlich nach Olympia-Gold. Mit einem nie für möglich gehaltenen Coup beim 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) gegen Rekord-Olympiasieger Kanada hat das Team von Bundestrainer Marco Sturm bereits Silber sicher und den größten Erfolg in der Geschichte des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) perfekt gemacht. Das „Wunder von Innsbruck“ beim Bronze-Gewinn 1976 ist bereits getoppt, jetzt kann der vor dem Turnier große Außenseiter am Sonntag (05.10 Uhr MEZ/ZDF und Eurosport) gegen die Olympischen Athleten aus Russland (OAR) endgültig deutsche Sportgeschichte schreiben.

Den historischen Erfolg von Pyeongchang gegen den 26-maligen Weltmeister schossen in einem mitreißenden Match Brooks Macek (15. Minute), Matthias Plachta (24.), Frank Mauer (27.) und Patrick Hager (33.) heraus. Nie zuvor hatte Deutschland gegen das Mutterland des Eishockeys bei Winterspielen gewonnen - und zitterte nach einer zwischenzeitlich klaren 4:1-Führung bis zum Schluss.

Der neunmalige Olympiasieger kam gegen ein leidenschaftliches deutsches Team zu Toren durch Gilbert Brule (29.), Mat Robinson (43.) und Derek Roy (50.) und sorgte im Schlussdrittel für einen Nerven-Krimi. Kanada spielt nun am Samstag gegen Tschechien lediglich um Bronze.

Deutschland besiegt Kanada Foto: Daniel Karmann Die deutschen Spiele jubeln frenetisch über den Einzug ins Olympia-Finale und drücken fast die Scheiben der Spielfeldbegrenzung ein.

Foto: dpa Deutschland feiert den Finaleinzug.

Foto: dpa Deutschland jubelt über den Halbfinalsieg.

Foto: Peter Kneffel Die deutschen Spieler kümmern sich um den verletzt auf dem Eis liegenden David Wolf.

Foto: dpa Deutschland jubelt über den Halbfinalsieg.

Foto: Peter Kneffel Das Olympia-Finale ist perfekt - die deutschen Spieler jubeln über den knappen 4:3-Sieg gegen Kanadas Cracks.

Foto: dpa Erfolgstrainer Marco Sturma hat allen Grund zum Lachen.

Foto: dpa Deutschland jubelt über den Halbfinalsieg.

Foto: Daniel Karmann Patrick Hager (l) und Felix Schütz feiern die 4:1-Führung im Halbfinale gegen Kanada.

Foto: dpa Deutschland steht im Eishockey-Finale bei Olympia.

Foto: Peter Kneffel Die Schiedsrichter trennen bei einer Auseinandersetzung die Spieler des kanadischen und deutschen Teams.

Foto: Tobias Hase Das Tor zur 1:0-Führung gegen Kanada fällt durch einen Hochschuss in die obere linke Ecke des Tors.

Foto: Daniel Karmann Deutschlands Goalie Danny Aus den Birken wehrt einen Schuss des Kanadiers Derek Roy (l) ab.

Foto: Daniel Karmann Die Spieler des deutschen Eishockey-Teams stürmen jubelnd nach dem 4:3-Sieg im Halfbinale gegen Kanada auf das Eis.

Foto: Tobias Hase Marcus Kink im Kampf um den Puck mit dem Kanadier Cody Goloubef (l).

„Kanada ist besser bestückt als wir, aber wir haben das größere Herz“, hatte Sturm vor dem Spiel gesagt und eindrucksvoll Recht behalten. Wegen des Olympia-Boykotts der NHL fehlen nicht nur dem Favoriten viele Stars, auch die besten deutschen Spieler sind in Südkorea nicht dabei. Mit dem nur aus DEL-Spielern bestehenden Kader hatte kein Experte vor dem Turnier, geschweige denn vor dem Match gegen Kanada, gerechnet.

Schon mit dem sensationellen Viertelfinal-Sieg gegen Weltmeister Schweden hatte Deutschland acht Jahre nach dem WM-Halbfinale in Köln gegen Russland (1:2) sowohl in Pyeongchang als auch in der Heimat für eine neue Euphorie gesorgt. Für das erste olympische Halbfinale überhaupt hatte sich der DEB vor Karten-Anfragen aus dem deutschen Team kaum retten können. „Die Nachfrage ist riesig. Ich musste beim Weltverband IIHF noch einmal Karten nachbestellen“, sagte DEB-Präsident Franz Reindl der Deutschen Presse-Agentur.

Biathleten gewinnen Bronze

Die deutschen Biathleten haben mit der Herren-Staffel die Bronzemedaille gewonnen. Das Quartett mit Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp musste sich am Freitag in Pyeongchang nur den siegreichen Schweden sowie Norwegen geschlagen geben.

Startläufer Lesser hatte nach nur einem Nachlader an erster Position auf Doll übergeben, doch der Dritte der Verfolgung musste gleich zweimal in die Strafrunde und fiel auf Rang fünf zurück. Peiffer führte das deutsche Team mit zwei fehlerfreien Schießeinlagen wieder auf Medaillenkurs, doch Schempp vergab am Schießstand das bis dahin sogar noch mögliche Gold.

Weiterer Dopingfall bei den Spielen

Die deutschen Medaillengewinner Foto: Andy Wong/AP Edelmetall, und zwar in Gold hat sich bereits Jamanka gesichert. Die 27-Jährige siegte im Zweierbob vor den USA.

Foto: Daniel Karmann Johannes Rydzek gewinnt Gold für die Nordischen Kombinierer.

Foto: Barbara Gindl Fabian Rießle sicherte sich hinter seinem Teamkollegen Silber.

Foto: Daniel Karmann Für den Goldmedaillen-Gewinner von der Normalschanze gab es Bronze.

Foto: Daniel Karmann Über Silber freuten sich die deutschen Skispringer im Teamwettbewerb. Für Andreas Wellinger war es nach Gold von der Normal- und Silber von der Großschanze bereits die dritte Medaille.

Foto: Tobias Hase Gleich zwei Sieger gab es in der Zweierbob-Konkurrenz. Francesco Friedrich und Thorsten Margis kamen nach vier Läufen zeitgleich mit Justin Kripps and Alexander Kopacz aus Kanada ins Ziel.

Foto: Hendrik Schmidt Auch wenn letztlich nur eine Fußspitze zu Gold fehlte, war die Freude über Silber im Massenstart bei Simon Schempp groß.

Foto: Daniel Karmann Nach Gold von der Normalschanze sicherte sich Andreas Wellinger auch Silber. Nur Kamil Stoch war von der Großschanze besser.

Foto: Tobias Hase Zur Halbzeit lag Jacqueline Lölling noch in Front. Nach einem Fahrfehler im dritten Lauf auf Bronze. Mit einem starken Finalllauf verbesserte sie sich aber noch auf Rang zwei.

Foto: Tobias Hase Im Teamwettbewerb gewannen Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl und Tobias Arlt (hier im Bild) im Eiskanal das dritte Edelmetall für den DSV.

Foto: Peter Kneffel Aljona Savchenko und Bruno Massot haben das Unmögliche noch wahr gemacht und nach dem vierten Platz im Kurzprogramm Gold im Paarlauf gewonnen.

Foto: Angelika Warmuth Dritter Start, dritte Medaille. Nach zwei Triumphen hat Laura Dahlmeier Bronze im einzel gewonnen.

Foto: Tobias Hase Das Rodel-Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erneut Gold gewonnen.

Foto: Roman Koksarov Toni Eggert/Sascha Benecken holten beim Rodeln Bronze.

Foto: Daniel Karmann Kombinierer Eric Frenzel hat wie vor vier Jahren erneut Gold im olympischen Einzel-Wettbewerb von der Normalschanze geholt.

Favoritensieg bei den Rodlerinnen: Natalie Geisenberger gewinnt ihre zweite einzelmedaille.

Silber ging überraschend an Dajana Eitberger.

Foto: Daniel Karmann Silber für Katharina Althaus. Die 21-Jährige aus Oberstdorf musste sich von der Normalschanze nur der Norwegerin Maren Lundby geschlagen geben.

Foto: Hendrik Schmidt Biathlet Benedikt Doll hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Bronze im Verfolgungsrennen gewonnen.

Foto: Michael Kappeler Biathlon-Star Laura Dahlmeier hat sich in Pyeongchang im zweiten Rennen zum zweiten Mal zur Olympiasiegerin gekrönt.

Foto: Hendrik Schmidt Arnd Peiffer gewinnt den Biathlon-Sprint.

Foto: Daniel Karmann Für Johannes Ludwig gab es Bronze beim Rodeln.

Foto: Hendrik Schmidt Laura Dahlmeier gewinnt die erste Goldmedaille für den DOSB bei den Spielen in Pyeongchang.

Foto: Angelika Warmuth Andreas Wellinger krönt sich zum Sieg auf der Normalschanze.

Bei Olympia gibt es offenbar einen weiteren Dopingfall - und wieder trifft es ein Mitglied aus dem Team "Olympische Athleten aus Russland". Wie russische Medien berichten, sei die Bob-Fahrerin Nadeschda Sergejewa positiv getestet worden. Angeblich habe der russische Bobverband den Dopingfall bereits bestätigt. Sergejewa wäre der zweite Dopingfall für die "Olympischen Athleten aus Russland" in Pyeongchang nach dem des Curlers Alexander Kruschelnizki. Am Samstag will die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees entscheiden, ob die Suspendierung des ROC aufgehoben wird und Russland unter eigener Flagge bei der Schlussfeier starten darf. Der erste positive Dopingbefund sorgte bereits für hohe Wellen.

Ausgerechnet heute haben die Olympischen Athleten aus Russland die erste Goldmedaille für ihr Team eignefahren. Die 15-jährige Alina Sagitowa setzte sich im Eiskunstlauf vor Weltmeisterin und Teamkollegin Jewgenija Medwedjewa durch. Es war der erwartete Doppel-Erfolg der Russinnen. Bronze ging an die Kanadierin Kaetlyn Osmond. Die deutsche Meisterin Nicole Schott belegte den 18. Platz. Sagitowa ist die zweitjüngste Eiskunstlauf-Olympiasiegerin der Geschichte. Nur Tara Lipinski aus den USA war bei den Spielen 1998 in Nagano jünger.

Die Medaillen und Entscheidungen am Freitag Foto: David J. Phillip/AP Eiskunstlauf, Frauen, Einzel, 2 Uhr Gold: Alina Sagitowa (OAR) Silber: Jewgenija Medwedjewa (OAR) Bronze: Kaetlyn Osmon (CAN)

Foto: Angelika Warmuth Ski Freestyle, Frauen, Skicross, 6.35 Uhr Gold: Kelsey Serwa (CAN) Silber: Brittany Phelan (CAN) Bronze: Fanny Smith (SUI)

Foto: Peter Kneffel Eissschnelllauf, Männer, 1000 Meter, 11 Uhr Gold: Kjeld Nuis (NED) Silber: Havard Lorentzen (NOR) Bronze: Kim Tae Yun (KOR)

Foto: Hendrik Schmidt Biathlon, Männer, Staffel, 12.15 Uhr Favoriten: Frankreich, Deutschland, Norwegen Deutsche Starter: Simon Schempp, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Benedikt Doll Olympia-Sieger 2014: Russland Weltmeister: Russland

Julia Eichinger hat im Skicross die Überraschung verpasst und ist im Achtelfinale bereits ausgeschieden. Damit bleiben die deutschen Skicrosser wie bereits 2014 ohne Medaille. Die Goldmedaille sicherte sich die Kanadierin Kelsey Serwa vor ihrer Landsfrau Brittany Phelan. Bronze ging an die Schweizerin Fanny Smith.

Das IOC hat eine Medaillenzeremonie für die "neuen" Bronzemedaillen-Gewinner im Mixed-Wettbewerbs der Curler angekündigt. Kristin Skaslien und Magnus Nedregotten aus Norwegen erhalten ihre Medaillen, nachdem das russische Paar Alexander Kruschelnizki und Anastassija Brysgalowa disqualifiziert worden war. Kruschelnizki wurde der Einnahme des verbotenen Herzmittels Meldonium überführt. Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt.

Für Nico Ihle lief es über die 500 Meter im Eisschnelllauf alles andere als optimal. Zwar lieferte der Vize-Weltmeister eine ordentliche Vorstellung ab, unterm Strich blieb aber nur der achte Platz. Auch über 1000 Meter landete der Chemnitzer beim Erfolg des niederländischen Topfavoriten Kjeld Nuis auf Platz acht.