Vor Skiathlon

Die Skilangläuferin Nicole Fessel ist für die erste Entscheidung am Samstag nominiert.

08.02.2018 Pyeongchang. Die deutschen Langläuferinnen sind angetan von den olympischen Wettkampfanlagen. Zwei Tage vor ihrem ersten Start, dem Skiathlon über jeweils 7,5 Kilometer in den beiden Lauftechniken, wollten sie aber keine Prognosen für den Ausgang des Rennens wagen.

In die erste olympische Entscheidung von Pyeongchang am Samstag (8.15 Uhr/MEZ) geht der Deutsche Skiverband (DSV) mit den beiden routinierten Nicole Fessel und Steffi Böhler sowie den beiden Olympia-Debütantinnen Victoria Carl und Katharina Hennig.

"Ich habe festgestellt: Olympia bringt immer wieder andere Strecken. Es ist nicht schwerer als in Europa, aber eben doch anders. Der Schnee fühlt sich an wie Styropor. Und der Wind wird eine Herausforderung", sagte Böhler am Donnerstag. "Der Schnee ist sehr kalt und gefühlsmäßig überpräpariert", sagte Hennig, während Carl deutlich machte, dass man vor allem technisch sauber laufen müsse. "Die Strecken sind sehr anspruchsvoll. Ausruhen ist schwierig", sagte die Thüringerin. (dpa)