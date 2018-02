Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Die deutschen Eishockey-Herren stehen bei Olympia im Halbfinale. Am Mittwoch gab es einen 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen Schweden. Zweierbob-Pilotin Mariama Jamanka und ihre Anschieberin Lisa-Marie Buckwitz haben zuvor die Goldmedaille gewonnen. Ein Überblick.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang nach großem Kampf das Halbfinale erreicht und greift nach der ersten Medaille seit 42 Jahren. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm setzte sich am Mittwoch überraschend gegen Weltmeister Schweden mit 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 1:0) nach Verlängerung durch und steht erstmals seit 1976 unter den besten Vier. In Innsbruck gewann die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) Bronze.

Gegner im Halbfinale am Freitag ist Kanada. Der Kölner Christian Ehrhoff (14.), der Berliner Marcel Noebels (15.), der Münchner Dominik Kahun (49.) und der Nürnberger Patrick Reimer (62.) erzielten die Tore für die deutsche Mannschaft, die im 15. Olympia-Duell den ersten Sieg gegen die Tre Kronor feierte. Anton Lander (47.), Patrik Hersley (50.) und Mikael Wikstrand (52.) trafen für den zweimaligen Olympiasieger, der mit nur noch fünf Spielern vom WM-Triumph im vergangenen Jahr in Köln antrat.

Gold für deutschen Zweierbob

Die Oberhoferin Mariama Jamanka hat bei den Winterspielen in Pyeongchang als zweite deutsche Pilotin nach Sandra Kiriasis die olympische Goldmedaille im Zweierbob gewonnen. Die 27 Jahre alte Ex-Europameisterin hatte nach vier Läufen auf der Bahn im Olympic Sliding Centre einen Vorsprung von sieben Hundertstelsekunden auf Weltmeisterin Elana Meyers Taylor aus den USA, die wie vor vier Jahren Silber holte.

Bronze mit einem Rückstand von 0,44 Sekunden auf Jamanka ging an die Kanadierin Kaillie Humphries, die 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi triumphiert hatte. Vierte wurde Stephanie Schneider/Annika Drazek (Oberbärenburg/Winterberg). Die Winterbergerin Sandra Kiriasis war 2006 in Turin als erste Deutsche erfolgreich.

Jamanka gewann damit das zwölfte deutsche Gold bei den Spielen in Südkorea für das deutsche Team, das damit seinen Siegrekord von 1998 in Nagano und 2002 in Salt Lake City einstellte. Eine neue Bestmarke winkt, Deutschland hat noch vier weitere Goldchancen im Biathlon (beide Staffeln), in der Nordischen Kombination (Team) und im Viererbob.

Rebensburg auf Rang neun

Ski-Rennfahrerin Sofia Goggia hat bei den Winterspielen von Pyeongchang das erste italienische Abfahrts-Gold bei den Frauen gewonnen. Damit vereitelte die 25-Jährige in der alpinen Königsdisziplin in Jeongseon das zweite Olympia-Gold von Ski-Superstar Lindsey Vonn (USA), die mit 0,47 Sekunden Rückstand Bronze holte. Silber ging mit nur 0,09 Sekunden Rückstand an die Norwegerin Ragnhild Mowinckel.

Viktoria Rebensburg (Kreuth), Olympiasiegerin 2010 im Riesenslalom, fuhr mit 1,42 Sekunden Rückstand auf Rang neun. Kira Weidle (Starnberg/1,79) beendete ihre erste olympische Abfahrt auf Platz elf.

Überraschungserfolg der USA im Teamsprint

Eine dicke Überraschung gab es im Skilanglauf. Im Teamsprint gewannen Kikkan Randall und Jessica Diggins das erste olympische Skilanglauf-Gold überhaupt für die USA geholt. Das Duo gewann über 6x1,25 km im freien Stil mit 0,19 Sekunden Vorsprung vor den Schwedinnen Charlotte Kalla und Stina Nilsson sowie Rekord-Winterolympionikin Marit Björgen und Maiken Caspersen Falla aus Norwegen (2,97).

Das deutsche Duo Nicole Fessel (Oberstdorf) und Sandra Ringwald (Schonach) belegte im Finale den zehnten und letzten Platz (1:10,10 Minuten zurück).

Bei den Männern gewann Norwegens neuer Loipen-König Johannes Hösflot Kläbo gemeinsam mit Martin Johnsrud Sundby den Teamsprint vor Denis Spizow und Alexander Bolschunow von den Olympischen Athleten aus Russland sowie den Franzosen Maurice Manificat und Richard Jouve. Kläbo hatte bereits im klassischen Sprint und mit der 4x10-km-Staffel triumphiert. Das deutsche Duo Thomas Bing (Dermbach) und Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) belegte im Finale den zehnten und letzten Platz. "Wir waren durch den Lauf zuvor ein bisschen euphorisiert. Ich habe ein bisschen zu viel gewollt. Als dann richtig die Post abging, war bei uns ein wenig die Luft raus", sagte Bing.

Deutsche Skicrosser scheiden aus

Der Kanadier Brady Leman hat unterdessen Gold im Skicross gewonnen. Der Vierte von Sotschi setzte sich am Mittwoch im Finale mit 0,19 Sekunden Vorsprung vor dem Schweizer Marc Bischofsberger durch. Nach einem Sturz rettete der Russe Sergej Ridzik Bronze.

Die drei deutschen Teilnehmer schieden bereits im Achtelfinale aus. Der zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter zählende Paul Eckert scheiterte ebenso bereits in der ersten K.o.-Runde wie Tim Hronek und Florian Wilmsmann. Eckert wurde nur Dritter seines Laufs. Der 27-Jährige hatte bei der Olympia-Generalprobe im kanadischen Nakiska seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert.

Der Franzose Terence Tchiknavorian, der Österreicher Christoph Wahrstötter und der Kanadier Christopher Delbosco stürzten jeweils schwer und musste von Sanitätern von der Strecke gebracht werden. Del Bosco (35) brach bei dem Horrorsturz das Becken, Tchiknavorian ein Schienbein.

Eiskunstläuferin Nicole Schott auf Platz 14

Die dreimalige deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Nicole Schott aus Essen ist mit einer fehlerfreien Kurzkür in den Damen-Wettbewerb der Winterspiele in Pyeongchang gestartet. Die 21-Jährige liegt vor der Kür am Freitag mit Saisonbestleistung von 59,20 Punkten auf Platz 14. In Führung ging am Mittwoch vor rund 8000 Zuschauern die 15 Jahre alte Europameisterin Alina Sagitowa mit Weltrekord von 82,92 Zählern vor ihrer drei Jahre älteren Moskauer Trainingskollegin Jewgenija Medwedjewa (81,61) und Kaetlyn Osmond (78,87) aus Kanada. Sagitowa und die zweimalige Weltmeisterin Medwedjewa werden Gold wohl unter sich ausmachen. (dpa/sid)