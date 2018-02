Endspiel am Sonntag

23.02.2018 Pyeongchang. Schweden und Gastgeber Südkorea bestreiten das Finale der Curling-Frauen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang.

Die Schwedinnen setzten sich in der Vorschlussrunde gegen Großbritannien mit 10:5 durch, die Südkoreanerinnen schalteten Japan mit 8:7 nach einem Extra-End aus. Das Spiel um Gold findet am Sonntag statt, die Britinnen und die Japanerinnen kämpfen am Samstag um Bronze.

Schwedische Frauen-Teams holten bereits zwei Mal Olympia-Gold, Südkorea hat bislang noch keine Curling-Medaille gewonnen. Die favorisierten kanadischen Frauen waren in Südkorea früh ausgeschieden und blieben erstmals seit 20 Jahren ohne Edelmetall. Sie hatten in Sotschi Gold gewonnen. (dpa)