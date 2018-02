Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Die deutsche Biathlon-Staffel der Frauen hat eine Medaille deutlich verpasst. Das Team um Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier musste sich mit Rang acht zufrieden geben. Gold ging an Weißrussland. Ein Überblick über den Olympia-Tag.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.02.2018

Nach den starken Auftritten und sechs Medaillen in den Einzelwettbewerben, will es in den Team-Konkurrenzen für die deutschen Biathleten nicht so recht laufen. Nachdem die Mixed-Staffel am Dienstag noch knapp an einer Medaille vorbei geschrammt ist, blieben die deutschen Frauen weit hinter ihren Erwartungen zurück und belegten am Ende Rang acht. Den Olympiasieg sicherten sich die Weißrussinnen um die starke Darya Domracheva. Silber und Bronze gingen an Schweden und Frankreich. Bei schweren Bedingungen ließ Startläuferin Franziska Preuß bereits einige Scheiben stehen und musste in die Runde. Auch Denise Herrmann absolvierte ein paar Extrameter. Franziska Hildebrand machte zwar ein gutes Rennen, konnte aber den Abstand nicht mehr verkürzen. Laura Dahlmeier machte den besten Eindruck und verbesserte die Staffel auf den enttäuschenden achten Platz.

Die deutschen Kombinierer haben ihre Ausnahmestellung bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Eric Frenzel, Fabian Rießle, Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger gewannen im Teamwettbewerb souverän Gold und damit bereits die fünfte Medaille bei den Kombinations-Wettbewerben. Silber ging an Norwegen, Bronze sicherte sich die Mannschaft aus Österreich. Nach dem Springen lag das deutsche Team noch knapp hinter Österreich, doch schon Startläufer Geiger lief einen großen Vorsprung hinaus. Sowohl Rießle als auch Frenzel bauten den Vorsprung aus, so dass Rydzek den Sieg sicher nach Hause laufen konnte.

Die Medaillen vom Donnerstag Foto: Michael Kappeler Ski Alpin, Herren, Slalom, 2.10 Uhr Gold: Andre Myhrer (SWE) Silber: Ramon Zenhäusern (SUI) Bronze: Michael Matt (AUT)

Foto: Christophe Ena/AP Ski Alpin, Frauen, Super-Kombination, 3.30 Uhr Gold: Michelle Gisin (SUI) Silber: Mikaela Shiffrin (USA) Bronze: Wendy Holdener (SUI)

Foto: Angelika Warmuth Ski Freestyle, Herren, Halfpipe, 3.30 Uhr Gold: David Wise (USA) Silber: Alex Ferreira (USA) Bronze: Nico Porteous (NZL)

Foto: Daniel Karmann Snowboard, Frauen, Big Air Gold: Anna Gasser (AUT) Silber: Jamie Anderson (USA) Bronze: Zoi Sadowski Synnott (NZL)

Foto: Peter Kneffel Eishockey, Frauen, 5.10 Uhr Gold: USA Silber: Kanada Bronze: Finnland

Foto: Daniel Karmann Nordische Kombination, Team, 8.30 Uhr Gold: Deutschland Silber: Norwegen Bronze: Österreich

Foto: dpa Biathlon, Frauen, Staffel, 12.15 Uhr Gold: Weißrussland Silber: Schweden Bronze: Frankreich

Foto: Peter Kneffel Shorttrack, Herren, 500 Meter, 12.18 Uhr Gold: Wu Dajing (CHN) Silber: Hwang Daeheon (KOR) Bronze: Lim Hyojun (KOR)

Foto: Peter Kneffel Shorttrack, Frauen, 1000 Meter, 12.30 Uhr Gold: Suzanne Schulting (NED) Silber: Kim Boutin (CAN) Bronze: Arianna Fontana (ITA)

Shorttrack, Herren, Staffel 5000 Meter, 13.03 Uhr Gold: Ungarn Silber: China Bronze: Kanada

Die deutschen alpinen Skirennfahrer gehen bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang in den Einzelwettkämpfen leer aus. Wie erwartet spielten die DSV-Herren in Abwesenheit des verletzten Felix Neureuther auch beim Slalom keine Rolle im Medaillenkampf. Vor den Augen des schwedischen Königs Carl Gustaf sicherte sich der Schwede Andre Myhrer überraschend Gold. Der 35-Jährige verwies Ramon Zenhäuser aus der Schweiz und Michael Matt aus Österreich auf die Ränge. Fritz Dopfer erreichte als 20. das Ziel, Linus Straßer schied aus. Auch der Doppel-Olympiasiger Marcel Hirscher aus Österreich erreichte das Ziel nicht. Für die deutschen Athleten bleibt somit nur noch der Team-Wettbewerb am Samstag um eine "Nullnummer" zu verhindern.

In der Kombination der Frauen gingen DSV-Athetinnen gar nicht erst an den Start. Lindsay Vonn verpasste bei ihren letzten Olympischen Spielen eine weitere Medaille. Nach der Abfahrt noch führend, verpasste sie im Slalom ein Tor und schied frühzeitig aus. Die Goldmedaille sicherte sich Michelle Gisin aus der Schweiz, Silber ging an den US-Superstar Mikaela Shifrin. Dritte wurde die amtierende Weltmeisterin Wendy Holdener aus der Schweiz.

Der Ski-Freestyler David Wise hat einmal mehr sein Ausnahmekönnen unter Beweis gestellt. Der X-Games-Sieger aus den USA wiederholte in der Halfpipe seinen Erfolg von 2014 und krönte sich erneut zum Olympiasieger. Sein Landsmann Alex Ferreira sicherte sich die Silbermedaille, Bronze ging an den 16-jährigen Neuseeländer Nico Porteus. Deutsche Athleten waren nicht am Start. Und auch im Big-Air-Wettbewerb der Snowboarder setzte sich die Favoritin durch. Anna Gasser aus Österreich gewann vor Jamie Anderson aus den USA und Zoi Sadowski Synnot aus Neuseeland.

Die deutschen Medaillengewinner Foto: Andy Wong/AP Edelmetall, und zwar in Gold hat sich bereits Jamanka gesichert. Die 27-Jährige siegte im Zweierbob vor den USA.

Foto: Daniel Karmann Johannes Rydzek gewinnt Gold für die Nordischen Kombinierer.

Foto: Barbara Gindl Fabian Rießle sicherte sich hinter seinem Teamkollegen Silber.

Foto: Daniel Karmann Für den Goldmedaillen-Gewinner von der Normalschanze gab es Bronze.

Foto: Daniel Karmann Über Silber freuten sich die deutschen Skispringer im Teamwettbewerb. Für Andreas Wellinger war es nach Gold von der Normal- und Silber von der Großschanze bereits die dritte Medaille.

Foto: Tobias Hase Gleich zwei Sieger gab es in der Zweierbob-Konkurrenz. Francesco Friedrich und Thorsten Margis kamen nach vier Läufen zeitgleich mit Justin Kripps and Alexander Kopacz aus Kanada ins Ziel.

Foto: Hendrik Schmidt Auch wenn letztlich nur eine Fußspitze zu Gold fehlte, war die Freude über Silber im Massenstart bei Simon Schempp groß.

Foto: Daniel Karmann Nach Gold von der Normalschanze sicherte sich Andreas Wellinger auch Silber. Nur Kamil Stoch war von der Großschanze besser.

Foto: Tobias Hase Zur Halbzeit lag Jacqueline Lölling noch in Front. Nach einem Fahrfehler im dritten Lauf auf Bronze. Mit einem starken Finalllauf verbesserte sie sich aber noch auf Rang zwei.

Foto: Tobias Hase Im Teamwettbewerb gewannen Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl und Tobias Arlt (hier im Bild) im Eiskanal das dritte Edelmetall für den DSV.

Foto: Peter Kneffel Aljona Savchenko und Bruno Massot haben das Unmögliche noch wahr gemacht und nach dem vierten Platz im Kurzprogramm Gold im Paarlauf gewonnen.

Foto: Angelika Warmuth Dritter Start, dritte Medaille. Nach zwei Triumphen hat Laura Dahlmeier Bronze im einzel gewonnen.

Foto: Tobias Hase Das Rodel-Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erneut Gold gewonnen.

Foto: Roman Koksarov Toni Eggert/Sascha Benecken holten beim Rodeln Bronze.

Foto: Daniel Karmann Kombinierer Eric Frenzel hat wie vor vier Jahren erneut Gold im olympischen Einzel-Wettbewerb von der Normalschanze geholt.

Favoritensieg bei den Rodlerinnen: Natalie Geisenberger gewinnt ihre zweite einzelmedaille.

Silber ging überraschend an Dajana Eitberger.

Foto: Daniel Karmann Silber für Katharina Althaus. Die 21-Jährige aus Oberstdorf musste sich von der Normalschanze nur der Norwegerin Maren Lundby geschlagen geben.

Foto: Hendrik Schmidt Biathlet Benedikt Doll hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Bronze im Verfolgungsrennen gewonnen.

Foto: Michael Kappeler Biathlon-Star Laura Dahlmeier hat sich in Pyeongchang im zweiten Rennen zum zweiten Mal zur Olympiasiegerin gekrönt.

Foto: Hendrik Schmidt Arnd Peiffer gewinnt den Biathlon-Sprint.

Foto: Daniel Karmann Für Johannes Ludwig gab es Bronze beim Rodeln.

Foto: Hendrik Schmidt Laura Dahlmeier gewinnt die erste Goldmedaille für den DOSB bei den Spielen in Pyeongchang.

Foto: Angelika Warmuth Andreas Wellinger krönt sich zum Sieg auf der Normalschanze.

Die deutschen Ski-Jägerinnen gehen mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch in die Staffel. Nach der verpassten Bronzemedaille im Mixed und dem abgelehnten Einspruch der deutschen Delegation machte sich Unmut breit. Nun wollen dahlmeier und Co. die nächste Medaille für den DSV einfahren.