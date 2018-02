Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Simon Schempp hat seine erste Gold-Einzelmedaille bei Olympischen Spielen nur hauchdünn verpasst. Der 29-Jährige musste sich dem Favoriten Martin Fourcade im Photo-Finish geschlagen geben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.02.2018

Knapper hätte die Entscheidung im Biathlon-Massenstart nicht ausfallen können. Martin Fourcade hat sich nur hauchdünn gegen den Massenstart-Weltmeister Simon Schempp durchgesetzt und seine zweite Goldmedaille bei den Spielen in Pyeongchang eingefahren. Erst nach Ansicht des Photo-Finishs stand der Franzose als Sieger fest. Schempp freute sich dennoch über die Silbermedaille. "Vermutlich war die Ziellinie fünf Meter zu früh. Ich bin aber so froh, dass es Silber geworden ist", sagte Schempp dem ZDF. "Nach dem Rennen dachte ich, ich war hinter ihm", sagte Fourcade. "Simon ist wahrscheinlich meiner stärksten Gegner. Danke Simon, das macht die Goldmedaille noch wertvoller."

Bronze sicherte sich Emil Hegle Svendsen aus Norwegen. Platz vier und fünf gingen an Erik Lesser und Benedikt Doll. Arnd Peiffer wurde 13. Damit setzten die deutschen Biathleten im letzten Einzelrennen vor den Staffel-Wettbewerben ein beeindruckendes Ausrufezeichen. Diese starten am Dienstag mit dem Mixed.

Russischer Athlet positiv getestet?

Unterdessen droht den Winterspielen ein handfester Doping-Skandal. Laut russischer Medien ist der Curler Alexander Kruschelnizki aus Russland positiv getestet worden. Offenbar auf das verbotene Herzmittel Meldonium, das die Durchblutung fördert. Wegen des Skandals um systematische Doping-Manipulationen bei den Winterspielen 2014 in Sotschi dürfen die russischen Athleten in Pyeongchang nur unter neutraler Flagge starten.

Lange musste die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auf den ersten Sieg bei den Olympischen Spielen warten. Gegen Norwegen hat es in der Nacht geklappt. Mit 2:1 setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm im Penalty-Schießen durch. Wie bereits gegen Schweden war das deutsche Team über die gesamte Spieldauer die bessere Mannschaft, vergab aber zu viele Torchancen. Patrick Hager hatte die DEB-Auswahl in Front gebracht, bevor Alexander Reichenberg ausglich. Trotz zahlreicher Chancen ging es zunächst in die verlängerung und dann ins Penalty-Schißen. Dort hatte die DEB-Auswahl die besseren Nerven.

Obwohl die deutschen Kufen-Cracks nur ein Spiel gewonnen haben, stehen die Chancen auf das Viertelfinale nicht schlecht. Am Dienstag trifft das Team von Marco Sturm auf die Schweiz. "Es ist noch vieles drin", meinte Hager, "es sind keine Mannschaften da, vor denen wir in Ehrfurcht erstarren müssen. Wenn wir unser Eishockey spielen und vorne effizienter mit den Chancen sind, können wir jeden Gegner schlagen." 16 Jahre lang mussten Deutschlands Eishockey-Spieler bei Olympischen Spielen auf einen Sieg warten. Jetzt war es endlich soweit!

Langlauf-Männer verpassen klar Medaille

Die deutschen Langlauf-Männer haben mit einer Überraschung in der Staffel geliebäugelt, für Andreas Katz, Thomas Bing, Lucas Bögl und Jonas Dobler reichte es über die 4 x 10 Kilometer nur zum sechsten Rang. Trotz der hohen Ambitionen blieb das deutsche Team damit aber nicht hinter den Erwartungen zurück. Überraschend aber die Bronzemedaille der Franzosen, die sich den favorisierten Norwegern sowie den Olympischen Athleten Russlands geschlagen geben musste. Deutschland lieferte sich mit den Medaillenkandidaten aus Schweden einen packenden Lauf um Platz fünf. Erst auf der Zielgeraden waren die Skandinavier zu stark. Damit müssen die deutschen Langläufer erstmals seit Nagano 1998 medaillenlose Olympische Winterspiele fürchten, nachdem auch die Frauen-Staffel mit Rang sechs eine Medaille klar verpasst hatte.

Die Medaillen vom Sonntag Foto: Hans Klaus Techt Ski Alpin, Herren, Riesenslalom, 2.15 Uhr Gold: Marcel Hirscher (AUT) Silber: Henrik Kristoffersen (NOR) Bronze: Alexis Pinturault (FRA)

Foto: Jussi Nukari Ski Freestyle, Herren, Slopestyle, 5.15 Uhr Gold: Öystein Braaten (NOR) Silber: Nick Goepper (USA) Bronze: Alex Beaulieu-Marchand (CAN)

Ski Langlauf, Herren, Staffel, 7.15 Uhr Gold: Norwegen (Tönseth, Sundby, Krüger, Klaebo) Silber: OAR (Larkow, Bolschunow, Tscherwotkin, Spizow) Bronze: Frankreich (Gaillard, Manificat, Parisse, Backscheider)

Ski Freestyle, Herren, Sprung, 12 Uhr Gold: Alexander Abramenko (UKR) Silber: Jia Zongyang (CHN) Bronze: Ilja Burow (OAR)

Foto: Daniel Karmann Biathlon, Herren, Massenstart, 12.15 Uhr Gold: Martin Fourcade (FRA) Silber: Simon Schempp (GER) Bronze: Emil Hegle Svendsen (NOR)

Eisschnelllauf, Damen, 500 M, 12.56 Uhr Gold: Nao Kodira (JPN) Silber: Lee Sang-Hwa (KOR) Bronze: Karolina Erbanova (CZE)

Der norwegische Ski-Freestyler Oystein Braaten wurde unterdessen Olympiasieger im Slopestyle. Der 22-Jährige setzte sich mit einer beeindruckenden Leistung mit 95,00 von 100 möglichen Punkten durch. Braaten gewann vor Nick Goepper aus den USA und dem Kanadier Alex Beaulieu-Marchand. Deutsche Teilnehmer waren in diesem Wettbewerb nicht dabei.

Marcel Hirscher feiert zweiten Olympiasieg

Marcel Hirscher hat seinen zweiten Olympiasieg bei den Winterspielen von Pyeongchang eingefahren. Im Riesenslalom setzte sich der 28-jährige Österreicher durch und gewann wie schon in der Alpinen Kombination fünf Tage zuvor Gold. Der sechsmalige Gesamtweltcupsieger distanzierte den Norweger Henrik Kristoffersen um 1,27 Sekunden, Bronze sicherte sich Alexis Pinturault aus Frankreich.

Die deutschen Medaillengewinner Foto: Hendrik Schmidt Auch wenn letztlich nur eine Fußspitze zu Gold fehlte, war die Freude über Silber im Massenstart bei Simon Schempp groß.

Foto: Daniel Karmann Nach Gold von der Normalschanze sicherte sich Andreas Wellinger auch Silber. Nur Kamil Stoch war von der Großschanze besser.

Foto: Tobias Hase Zur Halbzeit lag Jacqueline Lölling noch in Front. Nach einem Fahrfehler im dritten Lauf auf Bronze. Mit einem starken Finalllauf verbesserte sie sich aber noch auf Rang zwei.

Foto: Tobias Hase Im Teamwettbewerb gewannen Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl und Tobias Arlt (hier im Bild) im Eiskanal das dritte Edelmetall für den DSV.

Foto: Peter Kneffel Aljona Savchenko und Bruno Massot haben das Unmögliche noch wahr gemacht und nach dem vierten Platz im Kurzprogramm Gold im Paarlauf gewonnen.

Foto: Angelika Warmuth Dritter Start, dritte Medaille. Nach zwei Triumphen hat Laura Dahlmeier Bronze im einzel gewonnen.

Foto: Tobias Hase Das Rodel-Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erneut Gold gewonnen.

Foto: Roman Koksarov Toni Eggert/Sascha Benecken holten beim Rodeln Bronze.

Foto: Daniel Karmann Kombinierer Eric Frenzel hat wie vor vier Jahren erneut Gold im olympischen Einzel-Wettbewerb von der Normalschanze geholt.

Favoritensieg bei den Rodlerinnen: Natalie Geisenberger gewinnt ihre zweite einzelmedaille.

Silber ging überraschend an Dajana Eitberger.

Foto: Daniel Karmann Silber für Katharina Althaus. Die 21-Jährige aus Oberstdorf musste sich von der Normalschanze nur der Norwegerin Maren Lundby geschlagen geben.

Foto: Hendrik Schmidt Biathlet Benedikt Doll hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Bronze im Verfolgungsrennen gewonnen.

Foto: Michael Kappeler Biathlon-Star Laura Dahlmeier hat sich in Pyeongchang im zweiten Rennen zum zweiten Mal zur Olympiasiegerin gekrönt.

Foto: Hendrik Schmidt Arnd Peiffer gewinnt den Biathlon-Sprint.

Foto: Daniel Karmann Für Johannes Ludwig gab es Bronze beim Rodeln.

Foto: Hendrik Schmidt Laura Dahlmeier gewinnt die erste Goldmedaille für den DOSB bei den Spielen in Pyeongchang.

Foto: Angelika Warmuth Andreas Wellinger krönt sich zum Sieg auf der Normalschanze.

Die deutschen Skirennfahrer hatten mit der Entscheidung nichts zu tun, Linus Straßer wurde 22., Fritz Dopfer kam auf Rang 26. Alexander Schmid schied im ersten Lauf aus. Es war das schlechteste olympische Riesenslalom-Ergebnis der deutschen Herren seit 2006, der Ausfall der verletzten Weltklassefahrer Felix Neureuther und Stefan Luitz ist in dieser Disziplin nicht zu kompensieren. Die deutschen Alpinen sind in Pyeongchang damit weiterhin noch ohne Medaillen.

Gute Chancen auf eine Medaille haben am Montag die Bob-Piloten. Nach den ersten beiden Läufen am Sonntag liegt Nico Walther in Front. Wolfgang Lochner auf Rang drei und Francesco Friedrich ist Fünfter.