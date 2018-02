Eisschnelllauf

15.02.2018 Pyeongchang. Nichts zu machen. Eisschnellläufer Patrick Beckert kehrt ohne Medaille heim. Der Erfurter gab über 10 000 Meter alles, aber das reichte nicht, um in die Nähe des Podests zu kommen. Der Sieg ging an Ted-Jan Bloemen aus Kanada. Hollands Serie ist gestoppt.

Für Patrick Beckert hat sich der Traum von der ersten Olympia-Medaille nicht erfüllt. Der 27 Jahre alte Erfurter landete am Donnerstag im 10 000-Meter-Rennen der Eisschnellläufer in 13:01,94 Minuten auf dem siebten Platz.

Einen Einbruch erlebte der durch seinen Sport zum Millionär gewordene Sven Kramer aus Heerenveen, der die letzte Lücke in seiner Medaillensammlung nicht schließen konnte und nur Sechster wurde. Weltrekordler Ted-Jan Bloemen aus Kanada durchbrach mit seinem Lauf zum olympischen Rekord in 12:39,77 Minuten die holländische Siegesserie. Die Niederländer hatten im Gangneung Oval zuvor fünfmal Gold geholt. Sotschi-Olympiasieger Jorrit Bergsma aus dem Oranje-Team (12:41,99) holte Silber vor dem überraschend starken Italiener Nicola Tumolero (12:54,32).

Moritz Geisreiter aus Inzell war nach seinem Duell gegen den südkoreanischen Vancouver-Olympiasieger Lee Seong Hoon nicht zu seiner Zufriedenheit und wurde in 13:06,35 Minuten Neunter. "Leider kann ich zu meinem letzten olympischen Rennen nicht sagen: "Geil, es hat voll gepasst." Ich hätte doch gedacht, dass ich mich gegenüber den 5000 Metern steigern kann", bedauerte er. "13:06 ist nicht genug für Olympia."

Die beiden Deutschen verpassten die Chance, nach 34 Jahren die lange Durststrecke auf dieser Distanz bei Olympia zu beenden. In Sarajewo hatte der Berliner Rene Schöfisch 1984 Bronze gewonnen.

Beckert war im letzten Paar gegen Kramer allerdings nicht wie erwartet chancenlos, sondern auf der Schlussrunde nah dran, den Rekordweltmeister noch zu überholen. Kramer verpasste es mit diesem Rennen, nach 90 Jahren den Finnen Clas Thunberg (5/1/1) als erfolgreichsten Eisschnellläufer der Olympia-Geschichte abzulösen. Er hat aber noch eine große Goldchance in der Teamverfolgung.

Vor acht Jahren war Kramer wegen falschen Bahnwechsels in Vancouver disqualifiziert worden, und scheinbar spukte ihm das immer noch im Kopf herum. In Sotschi hatte er Bergsma nicht bezwingen können, dessen Trainer Jillert Anema damals Auslöser eines Manipulationsversuchs war, der am Donnerstag bekannt wurde. Er versuchte als Franzosen-Coach das niederländische Team zu einer langsameren Gangart in der Verfolgung zu bewegen. Das niederländische NOK verwahrte sich am Donnerstag gegen diesen Verstoß gegen die IOC-Ethik. (dpa)