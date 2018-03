Zweitligist Düsseldorf verpflichtet Raman fest bis 2022

20.03.2018 Düsseldorf. Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf hat Fußball-Profi Benito Raman fest verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet. Wie die Rheinländer am Dienstag mitteilten, machten sie von einer vereinbarten Kaufoption für den 23 Jahre alten belgischen Angreifer Gebrauch. Raman war im vergangenen Sommer von Standard Lüttich ausgeliehen worden und trug in dieser Saison mit bisher neun Toren in 21 Spielen wesentlich zum Erfolg der Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel bei. Über die Höhe der Ablösesumme wurde nichts bekannt.

"Ihm ist es gelungen, sich schnell ins Team zu integrieren und unsere Offensive mit seiner Schnelligkeit, seinem unbändigen Willen und letztendlich auch mit elf Scorerpunkten zu bereichern", sagte Funkel, der noch "großes Entwicklungspotenzial" bei dem Stürmer sieht. (dpa)