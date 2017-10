Zweiter Einsatz: Steinhaus pfeift Schalke gegen Mainz

18.10.2017 Frankfurt/Main. Knapp sechs Wochen nach ihrem viel beachteten Debüt erhält Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus ihren zweiten Einsatz in der Fußball-Bundesliga. Die 38-Jährige pfeift an diesem Freitag (20.30 Uhr) die Partie zwischen Schalke 04 und dem FSV Mainz 05. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Steinhaus hatte am 10. September bei der Partie Hertha BSC gegen Werder Bremen als erste Schiedsrichterin überhaupt ihre Bundesligapremiere gefeiert und danach gute Kritiken erhalten.