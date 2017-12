Zweierbob-Weltmeister Friedrich wird Weltcup-Zweiter

09.12.2017 Winterberg. Bob-Pilot Francesco Friedrich hat beim ersten Heim-Weltcup im Olympia-Winter den angestrebten Podestplatz als Zweiter geschafft. Mit Stammanschieber Thorsten Margis hatte der viermalige Zweierbob-Weltmeister am Samstag in Winterberg in seiner Spezialdisziplin zwölf Hundertstelsekunden Rückstand auf Überraschungssieger Clemens Bracher aus der Schweiz. Zeitgleich Zweiter mit Friedrich, der wie Johannes Lochner extra seinen kleinen Schlitten gewechselt hatte, wurde der Kanadier Chris Spring. Nico Walther, der das Auftaktrennen in Lake Placid gewann, landete mit Anschieber Kevin Kuske auf Rang neun.

Lochner kam mit Weltcup-Debütant Christopher Weber nur auf Rang 16, nachdem gleich zweimal beim Start ein Missgeschick passierte. "Im ersten Lauf sind wir abgerutscht, da ging der Bob aus der Spur, im zweiten Lauf hab ich das Lenkseil abgetreten, das war dann einfach mal weg, schlechter kann es nicht laufen", sagte Viererbob-Weltmeister Lochner aus Berchtesgaden.

Nachdem der neue Prototyp nicht die erhofften Erfolge bei den Übersee-Weltcups brachte, stiegen Lochner und Friedrich auf einen neuen Zweierbob um, der vom Tiroler Bobbauer Johannes Wallner auf Grundlage des Vorjahres-Schlittens neu in dieser Woche gebaut wurde. (dpa)