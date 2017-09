Zwei deutsche Galopper starten im Prix de l’Arc de Triomphe

29.09.2017 Paris/Köln. Die deutschen Spitzengalopper Dschingis Secret und Iquitos starten am Sonntag in Paris-Chantilly im berühmtesten Galopprennen der Welt. Im Prix de l'Arc de Triomphe treffen die beiden Hengste auf zahlreiche Klasse-Galopper. Dschingis Secret gilt in dem mit fünf Millionen Euro dotierten Rennen nach gelungener Generalprobe an gleicher Stelle als chancenreicher Mitfavorit.

Markus Klug ist in Köln-Rath/Heumar der Coach von Dschingis Secret. Der noch amtierende Galopper des Jahres Iquitos wird von Hans-Jürgen Gröschel in Langenhagen bei Hannover trainiert. "Wir wären sehr zufrieden, wenn wir unter die ersten Fünf kommen", sagte Klug vor dem Rennen. Favoritin des Rennens ist die englische Stute Enable, die Jockey Frankie Dettori den historischen fünften Sieg im Arc bescheren kann. (dpa)