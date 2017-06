Zehnkämpfer Freimuth siegt in Ratingen

25.06.2017 Ratingen. Der frühere WM-Dritte Rico Freimuth (SV Halle) hat das Mehrkampf-Meeting in Ratingen gewonnen. Mit der Weltjahresbestleistung von 8663 Punkten siegte der Zehnkämpfer am Sonntag vor Kurt Felix aus Grenada, der auf 8509 Zähler kam. Den dritten Platz und die Fahrkarte zur Weltmeisterschaft im August nach London sicherte sich Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) mit 8478 Punkten. Dritter Starter an der Themse wird Mathias Brugger (SSV Ulm) sein.

Im Siebenkampf siegte die Olympia-Fünfte Carolin Schäfer. Mit 6667 Punkten verwies die Athletin der LG Eintracht Frankfurt die Niederländerin Nadine Visser (6183) auf den zweiten Platz. Dritte wurde die Leverkusenerin Mareike Arndt, die mit 6106 Zählern die WM-Norm verfehlt. Als zweite Deutsche wird Schäfers Vereinskollegin Claudia Salman-Rath mit zur WM fahren. (dpa)