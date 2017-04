Wild Chief gewinnt Preis auf Galopprennbahn Hoppegarten

16.04.2017 Hoppegarten. Außenseiter Wild Chief mit Jockey Alexander Pietsch hat auf der Galopprennbahn Hoppegarten überzeugend den renommierten Preis von Dahlwitz über 2000 Meter gewonnen. In dem mit 27 000 Euro dotierten Rennen für Grand-Prix-Pferde verwies Wild Chief am Sonntag vor 4785 Zuschauern den lange das Tempo bestimmenden El Logo und Apoleon auf die Plätze. Favorit Va Bank kam in dem Feld mit neun Startern nur auf den vierten Platz. Wild Chief gehört dem Stall Fürstenhof und wird von Jens Hirschberger in Mülheim trainiert.

Das erstmals ausgetragene Altano-Rennen über Steherdistanz von 2800 Meter sicherte sich Jockey Bauyrzhan Murzabayev auf Kashmar. Es war bereits der dritte Tagessieg des aus Kasachstan stammenden 24 Jahre alten Reiters. In dieser ebenfalls mit 27 000 Euro dotierten Listenprüfung musste sich der polnische Derbysieger Caccini (Tomas Lukasek) nach hartem Kampf geschlagen geben. Die überraschende Siegerin Kashmar ist in Besitz von Darius Racing und wird von Werner Glanz in München trainiert. (dpa)