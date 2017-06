Werth siegt in erster Dressur-Prüfung bei DM

09.06.2017 Balve. Isabell Werth hat die erste Prüfung bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve klar gewonnen. Die sechsmalige Olympiasiegerin aus Rheinberg setzte sich am Freitag im Grand Prix mit ihrem Pferd Emilio durch. Mit 82,060 Prozent siegte Werth vor Sönke Rothenberger aus Bad Homburg mit Cosmo (79,700). Dritter wurde Hubertus Schmidt aus Borchen-Etteln mit Imperio (76,340). Der Grand Prix ist die Qualifikation für die Special-Prüfung am Samstag, in der der erste Titel vergeben wird. Eine weitere Meisterschaft-Entscheidung folgt am Sonntag in der Kür.