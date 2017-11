06.11.2017 Bielefeld. Die Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und Hannover 96 nehmen am 6. Januar an einem Turnier in Bielefeld teil. Neben den beiden Nordclubs spielen bei der Veranstaltung zur Vorbereitung auf die Rückrunde auch Arminia Bielefeld und der Bundesliga-Konkurrent 1. FC Köln teil. 96 spielt gegen Bielefeld um den Einzug ins Finale, Werder trifft auf Köln. Die Spieldauer beträgt jeweils 2 x 30 Minuten.