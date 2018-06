Weltmeister Höwedes vor dem Aus bei Schalke 04

30.06.2018 Gelsenkirchen. Benedikt Höwedes steht vor dem endgültigen Aus beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Der Weltmeister von 2014 will sich "in den kommenden zwei Wochen Gedanken über seine sportliche Zukunft machen", teilte der Bundesligist am Samstag mit. Der Club gebe ihm diese Möglichkeit, hieß es. In der vergangenen Saison war der Verteidiger bereits an Juventus Turin ausgeliehen.

Der 30-jährige wird am Sonntag (10.30 Uhr) nicht nur den Trainingsauftakt verpassen, sondern auch die am 2. Juli beginnende China-Reise des Clubs. Dass Höwedes überhaupt noch einmal zum FC Schalke 04 zurückkehrt, scheint unwahrscheinlich. Der Vertrag des Spielers, der bereits in der Jugend für die Gelsenkirchener spielte, läuft bis 2020.

Trainer Domenico Tedesco hatte kurz nach seinem Amtsantritt zu Beginn der vergangenen Saison dem Innenverteidiger zunächst den Stammplatz und anschließend auch das Kapitänsamt genommen. Höwedes verließ daraufhin nach 17 Jahren den Verein und wechselte auf Leihbasis zum italienischen Meister. Dort kam er allerdings wegen zahlreicher Verletzungen nur zu drei Liga-Einsätzen und einem Tor. (dpa)