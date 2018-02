07.02.2018 Berlin (dpa) – Hertha-Trainer Pal Dardai kann am Samstag im Auswärtsspiel beim Pokal-Halbfinalisten Bayer Leverkusen (15.30 Uhr) wieder mit Mitchell Weiser planen. Nachdem der U-21-Europameister die vergangenen beiden Ligaspiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst hatte, trainierte er am Mittwoch wie am Vortag ohne erkennbare Probleme wieder mit der Mannschaft des Berliner Fußball-