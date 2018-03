Wehen Wiesbaden feiert in Unterzahl späten Sieg gegen Lotte

06.03.2018 Wiesbaden. Der SV Wehen Wiesbaden hat in Unterzahl einen wichtigen Sieg im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gelandet. Der hessische Drittligist bezwang am Dienstag vor heimischer Kulisse die Sportfreunde Lotte mit 3:1 (1:0) und schob sich mit 50 Punkten zumindest über Nacht auf den dritten Tabellenplatz hinter dem SC Paderborn und dem 1. FC Magdeburg (beide 54) vor.

Manuel Schäffler brachte die Hausherren bereits in der 5. Minute in Führung, die Jaroslaw Lindner (70.) ausglich. Als Wehens Robert Andrich nur 60 Sekunden danach die Gelb-Rote Karte sah, schien der Sieg für die Hessen in weite Ferne gerückt. Doch Schäffler per Kopf (90.+1) und Agyemang Diawusie (90.+4) sorgten in der Nachspielzeit doch noch für den umjubelten Erfolg. (dpa)