Wankender BVB will Trendwende gegen Nikosia einleiten

01.11.2017 Dortmund. Beim BVB wächst nach zuletzt dürftigen Auftritten der Unmut. Nur ein Sieg über Nikosia kann verhindern, dass sich die Stimmung weiter verschlechtert.

Borussia Dortmund will den Abwärtstrend stoppen. Nach zuletzt nur einem Sieg in fünf Pflichtspielen soll im Champions-League-Duell mit APOEL Nikosia am heute die Trendwende eingeleitet werden. Doch selbst bei einem Erfolg sind die Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde gering. Die Gruppengegner Real Madrid und Tottenham Hotspur liegen bereits sechs Punkte vor dem Fußball-Bundesligisten. Als Tabellendritter könnte sich der Revierclub nach der Winterpause immerhin mit der Europa League trösten. Das setzt einen Erfolg über das punktgleiche Team aus Zypern voraus. Im Hinspiel war der BVB nicht über ein 1:1 hinausgekommen. (dpa)