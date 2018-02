Wahrscheinlich leichte Gehirnerschütterung bei Terodde

Simon Terodde sitzt benommen am Boden.

17.02.2018 Köln. Torjäger Simon Terodde vom Tabellenletzten 1. FC Köln hat sich beim 1:1 (1:1) im Fußball-Bundesligaspiel gegen Hannover 96 wahrscheinlich nicht schwerer verletzt. "Es sieht nach einer leichten Gehirnerschütterung aus", sagte Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck am Samstag. Der 29-jährige Terodde war von Hannovers Salif Sané unabsichtlich am Kopf getroffen worden und musste nach einer Stunde ausgewechselt werden. "Es ist nicht ganz so schlimm", sagte Ruthenbeck nach der Begegnung.