04.06.2017 Düsseldorf. Die Chinesen Fan Zhendong und Xu Xin haben bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Düsseldorf den Titel im Herrendoppel gewonnen. Die Achtelfinal-Bezwinger des deutsch-chinesischen Paares Timo Boll/Ma Long entschieden am Sonntag das Endspiel gegen die an Position eins gesetzten Japaner Masataka Morizono und Yuya Oshima mit 11:9, 16:14, 11:9, 8:11, 13:11 für sich.