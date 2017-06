Würzburger Fröde wechselt zum MSV Duisburg

02.06.2017 Duisburg. Fußball-Zweitligist MSV Duisburg hat Lukas Fröde von den Würzburger Kickers verpflichtet. Wie der Aufsteiger am Freitag mitteilte, erhält der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Fröde wechselt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger an die Wedau. "Mit ihm haben wir unseren Wunschspieler bekommen - und da sind wirklich einige Konkurrenten im Rennen gewesen", sagte MSV-Sportdirektor Ivo Grlic. Fröde spielte vor seinem Engagement in Würzburg bei Werder Bremen und bestritt bislang 15 Bundesligaspiele.