Vor Stuttgart-Spiel: Gladbach bangt um Sommer und Hofmann

18.09.2017 Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach bangt vor dem Auftaktspiel des 5. Spieltags der Fußball-Bundesliga am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart um den Einsatz von Stammtorhüter Yann Sommer und Mittelfeldspieler Jonas Hofmann. Sommer trainierte am Montag nicht, "das Fragezeichen hinter seinem Einsatz ist berechtigt", sagte Trainer Dieter Hecking: "Auch bei Jonas könnte es knapp werden." Sommer leidet an einer Innenbanddehnung im Knie, Hofmann an muskulären Problemen.

Vor Aufsteiger Stuttgart, der aus den ersten vier Spielen mit sechs Zählern einen Punkt mehr geholt hat als die Borussia, hat Hecking durchaus Respekt. "Der VfB hat die Euphorie nach dem Aufstieg mitgenommen und hat eine gute Spielanlage. Mit ihren Irrwischen können sie einem Probleme bereiten", erklärte Hecking: "Aber wir gehen mit dem nötigen Vertrauen ins Spiel und wollte die Scharte gegen Frankfurt auswetzen." Gegen die Hessen hatte die Borussia im vorherigen Heimspiel eine 0:1-Niederlage kassiert. (dpa)