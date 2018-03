Volleyballerinnen bestreiten WM-Tests gegen Niederlande

07.03.2018 Münster/Bremen. Die deutschen Volleyballerinnen stimmen sich mit zwei Härtetests gegen Vize-Europameister Niederlande auf die WM in Japan ein.

Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski empfängt das Oranje-Team am 23. August (19.00 Uhr) in Münster und zwei Tage später (19.00 Uhr) in Bremen. Die Deutschen treffen auch bei der Endrunde vom 29. September bis 20. Oktober in der Vorrunde in Yokohoma auf die Niederlande. Weitere WM-Kontrahenten sind Gastgeber Japan, Argentinien, Kamerun und Mexiko. 2014 wurden die Deutschen bei der letzten Endrunde in Italien nur enttäuschende Neunte. (dpa)