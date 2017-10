Viktoria gewinnt turbulentes Kölner Derby

01.10.2017 Düsseldorf. Vorsaison-Meister Viktoria Köln hat seine Krise in der Fußball-Regionalliga West beendet und ist wieder an die vorderen Plätze herangerückt. Gegen den 1. FC Köln II setzte sich die Viktoria am elften Spieltag in einem turbulenten Match mit 4:3 durch. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen drei Partien hintereinander nicht gewinnen können. Im Derby führte der FC zur Pause mit 3:2, ehe Sven Kreyer zweimal traf für die Viktoria traf.

Im Anschluss an das Spiel gab der 1. FC Köln bekannt, dass der bisherige U17-Coach André Pawlak künftig als Cheftrainer das Regionalligateam betreut. Der 46-Jährige tritt die Nachfolge von Patrick Helmes an. Der frühere Nationalspieler hatte sein Amt am Dienstag zur Verfügung gestellt, nachdem sein Assistent Uwe Fecht einen Herzinfarkt erlitten hatte. Pawlak hat in der Regionalliga bereits die Vereine SG Wattenscheid und SSVg Velbert trainiert.

RW Essen bleibt vorerst in der unteren Tabellenhälfte. Der einstige deutsche Meister blieb mit dem 1:1 gegen den SC Verl zwar auch im fünften Spiel in Serie ohne Niederlage, musste sich allerdings zum siebten Mal in dieser Saison mit einem Remis begnügen.

RW Oberhausen ist nach dem 1:1 gegen den Wuppertaler SV weiter ein Kandidat für den Aufstieg in die 3. Liga. Die SG Wattenscheid verließ mit dem 4:1 gegen Westfalia Rhynern die Abstiegszone. Im Duell der U23 von Borussia Dortmund mit TuS Erndtebrück fielen ebenso keine Tore wie im Spiel des SC Wiedenbrück gegen Fortuna Düsseldorf II. (dpa)