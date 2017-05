Viktoria Köln will Aufstiegschance nutzen

31.05.2017 Lotte. Auf den FC Viktoria Köln wartet im entscheidenden Match um den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga eine anspruchsvolle Aufgabe. "Das wird ein schwieriges Unterfangen, wir müssen jetzt einfach eine starke Leistung abliefern", sagte Viktoria-Coach Marco Antwerpen vor dem Relegations-Rückspiel am Donnerstag (17.00 Uhr/MDR) beim früheren Zweitligisten Carl Zeiss Jena. Das Hinspiel hatte Köln als Meister der Regionalliga West am Sonntag mit 2:3 gegen den Nordost-Champion verloren.

Hoffnung bereitet Antwerpen die Aufholjagd, die sein Team bereits im Hinspiel nach dem 0:3-Rückstand startete. "Wir haben noch einmal richtig Druck aufbauen können." Die Viktoria muss in Jena jedoch auf ihren Team-Kapitän Mike Wunderlich verzichten. Der Torjäger, der 29 Treffer in der Regionalliga-Saison erzielte, hatte in der Schlussphase des Hinspiels wegen Beleidigung eines Gegenspielers die Rote Karte gesehen und ist gesperrt.

"Bitterer geht es nicht, ich habe so lange für dieses Spiel gearbeitet und muss nun zuschauen, aber das habe ich mir selbst eingebrockt", sagte Wunderlich dem Kölner "Express". Der 31-Jährige entschuldigte sich für seinen Aussetzer: "Das tut mir leid."

Mit dem Drittliga-Aufstieg würde dem FC Viktoria Köln, der offiziell im Juni 2010 als Nachfolger des SCB Viktoria Köln gegründet wurde, der größte Erfolg der Vereinsgeschichte gelingen. Mehrere Umbenennungen und Fusionen prägten die Clubhistorie. Der Vorgängerverein SC Viktoria Köln war 1962 mit Trainer Hennes Weisweiler sogar im Europapokal aktiv. Bis 1981 gehörte der Verein von der rechten Kölner Rheinseite, der "Schäl Sick", der 2. Liga an. (dpa)