Viktoria Köln verkürzt Rückstand zu Mönchengladbach

19.02.2017 Düsseldorf. Viktoria Köln bleibt den U23-Fußballern von Tabellenführer Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West auf den Fersen. Mit dem 2:1 gegen RW Essen konnten die Kölner in ihrem ersten Match nach der Winterpause den Rückstand zum Spitzenreiter auf einen Punkt verkürzen. "Wir waren bissig und hatten am Ende noch genügend Körner, um die Partie für uns zu entscheiden", sagte Viktoria-Coach Marco Antwerpen. Den Siegtreffer erzielte Mike Wunderlich mit seinem 19. Saisontor in der 80. Minute.

Köln profitierte am Samstag vom Patzer der Borussia. Für die Gladbacher kam der von einer Verletzung genesene Profi Nico Elvedi zum Einsatz. Gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf reichte es aber nur zu einem 0:0. Das bereits siebte Remis in dieser Saison wertete Borussias Trainer Arie van Lent nicht als Rückschlag. "Wir hatten insgesamt genügend Möglichkeiten, die Partie für uns zu entscheiden. Dennoch bin ich nicht unzufrieden, das war ein ordentlicher Start ins neue Jahr."

Aufsteiger Wuppertaler SV knüpfte an seine gute Form aus dem vergangenen Herbst an und kletterte mit dem 4:1 gegen den SV Rödinghausen vorerst auf den vierten Tabellenplatz. RW Ahlen ist nach dem 1:1 gegen den Bonner SC weiter in großer Abstiegsgefahr. (dpa)