Viktoria Köln und Uerdingen auf Augenhöhe: Aachen siegt

Trainer Michael Wiesinger an der Seitenlinie.

03.12.2017 Düsseldorf. Tabellenführer Viktoria Köln und der KFC Uerdingen liefern sich im Fernduell um die Spitzenposition der Fußball-Regionalliga West ein Kopf-an-Kopf-Rennen. "Wir sind dran und sind auf Augenhöhe mit Viktoria Köln", sagte KFC-Trainer Michael Wiesinger. Nach dem 2:1 am 19. Spieltag gegen den Bonner SC rangieren die Uerdinger nach Punkten gleichauf mit Vorjahresmeister Viktoria auf dem zweiten Platz. Die Kölner, die den SV Rödinghausen 1:0 besiegten, weisen allerdings die wesentlich bessere Tordifferenz auf.

Ein halbes Jahr nach dem Aufstieg in die Regionalliga hat sich der frühere Bundesligist aus Krefeld vom Tabellenführer nicht abschütteln lassen und peilt den Durchmarsch in die 3. Liga an. "Wir haben vor Weihnachten noch die Spiele gegen Rot-Weiss Essen und Wegberg-Beeck. Das bleibt spannend", meinte Wiesinger.

In der Hinrunde hatte Uerdingen gegen Bonn die erste von bisher zwei Saisonniederlagen kassiert (0:1). "Diesmal waren wir präsent, die Mannschaft hat immer versucht, in den Strafraum zu kommen, und wir haben uns mit dem Sieg belohnt", erklärte Wiesinger. Den entscheidenden Treffer zum 2:1-Sieg erzielte der frühere Bonner Lucas Musculus in der 86. Minute.

Ein aussichtsreicher Verfolger des Spitzenduos bleibt die U23 von Borussia Dortmund. Der BVB-Nachwuchs weist nach dem 2:0 gegen den FC Wegberg-Beeck am Samstag zwar acht Punkte Rückstand zum ersten Platz auf, hat aber noch zwei Nachholpartien zu bestreiten.

Alemannia Aachen setzte sich auch ohne seinen gesperrten Cheftrainer Fuat Kilic mit 2:0 gegen den SC Verl durch. Kilic, der vergangenen Mittwoch durch das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) wegen Unsportlichkeit zu einem Innenraumverbot verurteilt wurde, wurde auf der Trainerbank von Assistent Simon Pesch vertreten.

Die SG Wattenscheid bezwang die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf mit 1:0. Mehrere Partien des 19. Spieltags mussten wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt werden, darunter das Match zwischen dem Wuppertaler SV und RW Essen. (dpa)