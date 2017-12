Viktoria Köln stellt Trainer Antwerpen frei: Koch übernimmt

11.12.2017 Düsseldorf. Viktoria Köln, Tabellenführer in der Fußball-Regionalliga West, hat am Montag Cheftrainer Marco Antwerpen mit sofortiger Wirkung freigestellt. Als Grund gab der Club auf seiner Vereins-Homepage an, dass Gespräche von Antwerpen mit dem Drittligisten Preußen Münster zu diesem Schritt geführt haben. Das Training soll demnach Roland Koch, bei Viktoria Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, übernehmen.

Die Viktoria hatte neben Antwerpen auch dessen Assistenten Kurtulus Öztürk freigestellt. Antwerpen, der den Kölner Club in der Vorsaison zur Meisterschaft in der Regionalliga West geführt hatte und dann in der Aufstiegsrelegation gegen Jena gescheitert war, wird mit Preußen Münster in Verbindung gebracht. Der Drittligist hatte sich am Sonntag von seinem bisherigen Cheftrainer Benno Möhlmann getrennt. (dpa)