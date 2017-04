Viktoria Köln baut Tabellenführung aus

02.04.2017 Düsseldorf. Der FC Viktoria Köln eilt den Relegationsspielen zum Aufstieg in die 3. Fußball-Liga entgegen. Mit dem 2:0-Erfolg gegen die Zweitvertretung von Schalke 04 baute die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen am 27. Spieltag die Tabellenführung in der Regionalliga West aus. Felix Backszat (5. Minute) und Sven Kreyer (81.) erzielten die Tore zum 18. Saisonsieg der dominant agierenden Viktoria. "Wenn es zur Pause 3:0 oder 4:0 für uns steht, muss sich niemand beschweren. Unter dem Strich hatte Schalke vielleicht drei Torschüsse", sagte Antwerpen.

Die Kölner, für die der mögliche Aufstieg der größte Erfolg der Clubgeschichte wäre, profitierten am Samstag vom erneuten Patzer des Verfolgers Borussia Dortmund. Das Nachwuchsteam des Bundesligisten kassierte beim 2:3 gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf die dritte Niederlage in Serie und rutschte vorerst auf den dritten Tabellenplatz ab. Düsseldorf verließ durch den Sieg die Abstiegszone.

Der BVB (48 Punkte) weist neun Zähler Rückstand zum FC Viktoria (57) auf, kann mit einem Erfolg im Nachholspiel am Dienstag (19.30 Uhr) gegen Sportfreunde Siegen aber etwas aufholen. Nur der Meister der West-Staffel qualifiziert sich für die beiden Relegationspartien gegen einen Vertreter aus einer der vier weiteren Regionalligen. Der Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach (49) beendete seine Durststrecke und kletterte mit dem 4:0 gegen RW Ahlen auf Rang zwei. Zuvor hatten die Gladbacher vier Niederlagen hintereinander verkraften müssen.

Der SV Rödinghausen (5:2 gegen SC Verl) und der Bonner SC (4:2 gegen Siegen) festigten ihre Positionen im Tabellenmittelfeld. Im Duell der beiden früheren Traditionsclubs RW Essen und Alemannia Aachen gewannen die Gäste am Freitag vor 10 580 Zuschauern mit 2:1. Den Aachenern waren nach dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch den Westdeutschen Fußballverband (WDFV) zu Wochenbeginn neun Punkte abgezogen worden. (dpa)