Viktoria Köln bangt nach 2:3 gegen Jena um den Aufstieg

28.05.2017 Köln. Fußball-Regionalligameister FC Viktoria Köln muss um den Aufstieg in die 3. Liga bangen. Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen verlor als Tabellenerster der Weststaffel das Aufstiegs-Hinspiel gegen den Nordostmeister FC Carl Zeiss Jena am Sonntag mit 2:3 (0:2) und steht somit im Rückspiel am kommenden Donnerstag in Jena vor einer schwierigen Aufgabe.

Vor 6200 Zuschauern im ausverkauften Sportpark Höhenberg trafen Timmy Thiele (21./67.) und Firat Sucsuz (28.) jeweils nach Abwehrfehlern der Gastgeber zur 3:0-Führung für die Thüringer. Torjäger Mike Wunderlich (72./Foulelfmeter) und Dominik Lanius (87.) gelangen in der Schlussphase noch zwei wichtige Treffer. Allerdings sah Kapitän Wunderlich in der Nachspielzeit die Rote Karte und fehlt seinem Team somit im Rückspiel. (dpa)